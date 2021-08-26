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Через пару часов в Литву должен прибыть последний самолет с помогавшими литовским военным афганскими переводчиками и членами их семей.
Министр: из Афганистана в Литву самолетом доставлено 176 человек
© Zuma Press / Scanpix

После занявшей десять дней операции Литва всего перевезет 176 человек, сообщил в четверг министр обороны Литв Арвидас Анушаускас.

Он отметил, что в общей сложности это 34 семьи с 82 детьми.

"Это первая уникальная операция, когда военнослужащие Литвы эвакуировали людей из зоны кризиса", - заявил на пресс-конференции командующий Оборонным штабом Литвы, бригадный генерал Миндаугас Стяпонайчюс.

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Планируется, что десять военнослужащих Литвы и один представитель Министерства иностранных дел, которые помогали семьям переводчиков эвакуироваться, покинут Кабул в четверг.

В Литву уже доставлены самолетами полторы сотни афганцев. Они временно размещены в Расейняйском районе.

Литва участвовала в миссии в Афганистане почти 20 лет - в 2002-2021 году там служило 5000 военных, они участвовали в операции НАТО "Решительный мир", в двух основные операциях НАТО - Международные силы содействия безопасности (2002-2014 годы) и "Решительная поддержка" (2015-2021 годы).

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