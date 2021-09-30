Министр: ГСО в октябре примет решение об участии военных из Литвы в миссии в Мали

Министр в интервью радиостанции Ziniu radijas сообщил, что решение будет принято в октябре на Госсовете по обороне, затем будет направлено в Сейм, так как Сейм утверждает мандаты международных военных операций. Он отметил, что ситуация в Мали более простой не стала.

Также министр добавил, что и Германия, которой Литва уже выделила военных для операции в Мали, и Франция обращают внимание, что правительство Мали "начало сотрудничать с Россией", и эти страны могут решить не продолжать свои миссии, тогда и Литва не будет посылать военных.

Министр добавил, что "идут разговоры о прибытии в Мали наемников частной военной компании "Вагнер", поэтому ситуация может развиваться по-разному. В любом случае решимость подтвердить этот мандат есть".

Он также подтвердил, что дальнейшие действия Германии и Франции определят и решение Литвы посылать ли военных в Мали.

Франция стремится заручиться поддержкой политиков Литвы. Планируется, что литовские военные войдут в состав европейской военной группы "Такуба".

Президент Франции Эммануэль Макрон попросил Литву внести вклад в военную операцию в Мали. В конце июня он направил письмо президенту Литвы Гитанасу Науседе.

Кроме Франции в миссии принимают участие Бельгия, Эстония, Италия, Нидерланды, Чехия, Португалия и Швеция. Дания обещала присоединиться в следующем году.

Организованная вооруженными силами Франции в 2014 году операция проводится в Мали, Чаде, Буркина-Фасо, Мавритании и Нигере против исламистских террористических группировок в этих странах и контрабандистов, переправляющих беженцев в Европу.