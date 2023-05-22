"В выходные я занималась анализом банковских выписок и пересмотрела данные за 2015–2016 гг, когда я работала в горсовете. Я подсчитала, что могу оправдать 77,38% своих расходов (на транспорт, почтовые расходы, связь, канцпринадлежности), которые мне перевели на репрезентацию. Большая часть расходов - расходы на топливо и почтовые услуги. На остальное, что я платила наличными, оправданий нет, поскольку прошло 7–8 лет, чеки я не хранила. Я понимаю, что часть расходов не удалось обосновать, поэтому решила вернуть эти деньги муниципалитету", – сообщила министр.

Скайсте сказала, что работала в горсовете с 2007 по 2016 г. – 9,5 лет.

"Подробной информации у меня за все это время нет, из-за смены счетов, банковских карт. Но, вероятно соотношение расходов было бы похожим. Поэтому я перевожу горсовету 30% полученных в 2007–2016 гг. Всего перевожу 13 992 евро. Я незаконно использовала эту сумму? Нет. Просто сегодня у меня уже нет доказательств, поэтому я перевожу эту сумму Каунасскому муниципалитету. Я чувствую ответственность за то, что тогда критически не оценила существующий порядок отчета за расходы. Приношу извинения всем людям, которых разочаровала сложившаяся ситуация. Я надеюсь в ближайшее время парламент внесет в систему прозрачность и ясность", – указала министр.