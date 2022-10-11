Министр финансов: приоритет бюджета - помощь людям и бизнесу с ценами на электроэнергию

"Правительство сегодня представило сейму проект бюджета, мы рассматриваем его как определенный щит для защиты общества в этот неопределенный период, когда цены на электроэнергию действительно выросли, поэтому первый приоритет - это решение ситуации с электроэнергией, предусмотрены компенсации как бизнесу, так и жителям в нынешний период, а также инвестиции в возобновляемую энергетику и дополнительная генерация электроэнергии в долгосрочный период", - во вторник заявила в сейме Г. Скайсте.
Она отметила, что сохранение покупательной способности жителей страны - это еще один приоритет бюджета.
"Также полтора миллиарда евро выделяются на увеличение доходов жителей страны, чтобы можно был сохранить покупательную способность", - добавила она.
Члены сейма предлагают различные льготы для отдельных групп бизнеса, министр же полагает, что самое важное - помочь бизнесу в целом с вызовами высоких цен на электроэнергию.
"Энергетический кризис, должно быть, сложен для всех одинаково, поэтому предлагается пакет в 2,5 млрд евро для решения ситуации бизнеса", - заявила Г. Скайсте.
Правительство одобрило проект бюджета на 2023 год в пятницу.
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