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Министр финансов Гинтаре Скайсте утверждает, что в связи с фиксированием определенных злоупотреблений, предлагается ограничивать подарки от родственников. Вместо ранее необлагаемых налогом подарков от родственников вне зависимости от стоимости теперь предлагается ограничить их до 300 тыс. евро.
Министр финансов: планируются ограничения на подарки от родственников
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"Предлагаются определенные изменения в ограничении подарков от родственников в связи с выявлением определенных злоупотреблений. Предлагаемые решения соответствуют международной практике и предотвращают уклонение от уплаты налогов", - сказала Г. Скайсте на пресс-конференции, состоявшейся во вторник в Министерстве финансов.

"Предлагается ограничить подарки от родственников до 300 тыс. евро в год – от супругов, родителей, детей, бабушек и дедушек, внуков, а также до 150 тыс. евро в год – от братьев и сестер", - добавила она.

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