Министр финансов отклоняет критику в связи с уменьшением налога на недвижимость для богатых

"Те, кто сегодня платит налог на недвижимость, это люди, у которых есть много недвижимости. Например, у первых 50 человек, которые платят самый большой налог, в среднем есть по 40 объектов недвижимости. Абсолютное их большинство использует недвижимость в коммерческих целях. Это значит, что они сдают недвижимость в аренду", – сказала Žinių radijаs министр.

По ее словам, именно в вопросе налогообложения недвижимости, которое используется в коммерческих целях, слово будет за муниципальной властью, она и будет назначать тариф.

"Это значит, что самоуправление может облагать коммерческую недвижимость тарифом в размере 0,1-3%. Это будет решением самих муниципалитетов", – заверила министр.

Напомним, что всеобщий налог на недвижимость, предложенный Минфином, будет связан с местом, где человек декларировал место жительства. Имущество будет облагаться прогрессивным тарифом - с учетом стоимости недвижимости, установленной путем массовой оценки.

Предлагают облагать налогом каждый объект в отдельности, а налог на основное жилье будет зависеть от медианы стоимости недвижимости в конкретном муниципалитете. Если жилье не дороже медианы, налог составит 0,03%, если цена составляет 1-2 медианы – 0,06%, а больше двух медиан – 0,1%.

Скайсте заметила, что налог будет зависеть от тарифов, которые выберет муниципалитет.

Если парламент примет этот порядок, то первые декларации жители получат 1 марта 2025 года.