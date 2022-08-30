aA
Министр социальной защиты и труда Моника Навицкене говорит, что если число прибывающих в Литву военных беженцев из Украины в холодное время года увеличится, то большинство этих людей уже не удастся разместить в тех же условиях, которые удавалось обеспечивать до сих пор. Министр обращает внимание, что военных беженцев придется размещать в школах, неиспользуемых медицинских учреждениях или помещениях подобного назначения, где можно было бы обеспечить теплое, безопасное пристанище.
Beveik 300 nuo karo žiaurumų bėgančių asmenų apsistojo mokyklos sporto salėje Užhorode, Užkarpatės srityje, Vakarų Ukrainoje.
Beveik 300 nuo karo žiaurumų bėgančių asmenų apsistojo mokyklos sporto salėje Užhorode, Užkarpatės srityje, Vakarų Ukrainoje.
© Sipa / Scanpix

"В настоящее время центр приема беженцев является координирующим учреждением, которое будет заботиться о том, чтобы, если будет приезжать больше людей, погода похолодает, будет обеспечено какое-то более теплое и безопасное пристанище для большего количества людей", - сказала М. Навицкене радиостанции ЛРТ.

Статьи по теме:
"Люди едут домой. Туда, где бомбят". Почему украинцы готовы возвращаться в горячие точки
Украинская беженка из Висагинаса: "Мы не относимся плохо к русским по паспорту, мы относимся плохо к поддерживающим войну"

Однако, по ее словам, если в Литву начнут прибывать большие потоки беженцев из Украины, обеспечить такие же хорошие условия, которые созданы для прибывших до сих пор, уже не удастся.

"Люди жили у физических лиц, мы смогли разместить людей поближе к местам работы, к учебным заведениям, столько, сколько сейчас в Литве военных беженцев, они размещены, я считаю, действительно достаточно качественно. Это текущий этап, если осенью будет больший приток беженцев, они будут размещаться в менее удобных местах, таких как школы, неиспользуемые медицинские учреждения", - пояснила она.

М. Навицкене утверждает, что в таких учреждениях можно разместить еще около 25 тыс. военных беженцев.

"В данный момент мы проводим инвентаризацию, отправляемся в самоуправления, проверяем, чтобы здания отапливались, оцениваем, сколько у нас дополнительных средств, таких как койки, пледы, чтобы быть готовыми в случае необходимости. Однако это не будет очень удобное размещение, это будет теплое пристанище, теплая постель, теплая еда, о чем мы могли бы позаботиться, если в Литву на зимовку прибудет большее количество людей", - сказала М. Навицкене.

"Я верю, что, сплотившись, мы могли бы помочь людям, но можно ли это назвать качественной интеграцией, наверное, нет, больше краткосрочным пристанищем, когда людей потребуется приютить", - сказала она.

ЭЛЬТА напоминает, что неправительственные организации предупреждают, что из-за уничтоженной системы отопления, водоснабжения и электроснабжения в Украине в холодное время года может значительно увеличиться поток украинцев, приезжающих в Литву.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
Статьи по теме:

Возможности размещения украинцев исчерпаны: Литва использовала все, что могла (1)

Инициатор " Сильны вместе " Эдмундас Якилайтис...

TOP новостей

Часть жителей Литвы ждет путаница: кому и как придется платить за электричество

Если клиенты Perlas Energija не выбрали нового независимого...

Эфир Delfi: наступление ВСУ на Херсон и Конгресс свободной России в Вильнюсе

На юге Украины продолжается наступательная операция...

Золотой век для работников в Литве заканчивается: прекратится быстрый рост зарплат, увеличится уровень безработицы

Банк SEB улучшил прогноз роста ВВП Литвы на 2022 год до...

Советник президента Литвы о действиях белорусских пограничников на границе: это провокация, мы у опасной грани

Советник президента Литвы Кястутис Будрис назвал...

Новая услуга в Департаменте миграции: за доплату будет доставлять документы на дом

Департамент миграции Литвы начинает оказывать новую...