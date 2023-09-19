Министр энергетики: предстоящий отопительный сезон для жителей будет дешевле

 
ELTA
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Dainius Kreivys
Dainius Kreivys
ФОТО: ELTA / Josvydas Elinskas

Как утверждает министр энергетики Дайнюс Крейвис, предстоящий отопительный сезон для населения будет дешевле. По его словам, цены на газ не должны значительно вырасти, если не произойдет никакого непредвиденного события.

"Хочу подчеркнуть, что есть положительные сигналы. (...) Не должно быть сильных скачков цен на газ, разве что произойдет какое-то формальное событие, от которого мы не защищены, но для этого требуется подстраховка и страхуется определенное количество газа", – заявил журналистам во вторник Д. Крейвис.

"Предстоящий отопительный сезон будет дешевле для наших жителей, потому что цены на биотопливо тоже ниже. Правительство приложило немало усилий для увеличения предложения сырья. (...) В этом сезоне у наших жителей будут значительно более низкие цены – у нас цены на электроэнергию и газ ниже, так что новость действительно неплохая", – подчеркнул он.

Политик также заверил, что в этом году уровень цен на электроэнергию "хороший", а повреждение соединения NordBalt со Швецией, повлекшее в последнее время небольшой рост цен, будет устранено в течение недели.

"Уровень цен в этом году хороший. Несмотря на нынешние чуть более высокие цены, чем месяц назад. Сам уровень цен в 2 и более раза ниже. Да, в настоящее время имеется повреждение кабеля на шведской стороне, место повреждения установлено, в течение недели его починят, и кабель продолжит работу", – сказал министр.

По итогам 11-17 сентября, средняя недельная оптовая цена на электроэнергию в литовской ценовой зоне биржи Nord Pool, по сравнению с предыдущей неделей, выросла на 12 проц. – со 127 евро/МВтч до 142 евро/МВтч, сообщает Litgrid.

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