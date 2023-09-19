Министр энергетики: предстоящий отопительный сезон для жителей будет дешевле

"Хочу подчеркнуть, что есть положительные сигналы. (...) Не должно быть сильных скачков цен на газ, разве что произойдет какое-то формальное событие, от которого мы не защищены, но для этого требуется подстраховка и страхуется определенное количество газа", – заявил журналистам во вторник Д. Крейвис.
"Предстоящий отопительный сезон будет дешевле для наших жителей, потому что цены на биотопливо тоже ниже. Правительство приложило немало усилий для увеличения предложения сырья. (...) В этом сезоне у наших жителей будут значительно более низкие цены – у нас цены на электроэнергию и газ ниже, так что новость действительно неплохая", – подчеркнул он.
Политик также заверил, что в этом году уровень цен на электроэнергию "хороший", а повреждение соединения NordBalt со Швецией, повлекшее в последнее время небольшой рост цен, будет устранено в течение недели.
"Уровень цен в этом году хороший. Несмотря на нынешние чуть более высокие цены, чем месяц назад. Сам уровень цен в 2 и более раза ниже. Да, в настоящее время имеется повреждение кабеля на шведской стороне, место повреждения установлено, в течение недели его починят, и кабель продолжит работу", – сказал министр.
По итогам 11-17 сентября, средняя недельная оптовая цена на электроэнергию в литовской ценовой зоне биржи Nord Pool, по сравнению с предыдущей неделей, выросла на 12 проц. – со 127 евро/МВтч до 142 евро/МВтч, сообщает Litgrid.