Министр энергетики: предстоящий отопительный сезон для жителей будет дешевле

"Хочу подчеркнуть, что есть положительные сигналы. (...) Не должно быть сильных скачков цен на газ, разве что произойдет какое-то формальное событие, от которого мы не защищены, но для этого требуется подстраховка и страхуется определенное количество газа", – заявил журналистам во вторник Д. Крейвис.

"Предстоящий отопительный сезон будет дешевле для наших жителей, потому что цены на биотопливо тоже ниже. Правительство приложило немало усилий для увеличения предложения сырья. (...) В этом сезоне у наших жителей будут значительно более низкие цены – у нас цены на электроэнергию и газ ниже, так что новость действительно неплохая", – подчеркнул он.

Политик также заверил, что в этом году уровень цен на электроэнергию "хороший", а повреждение соединения NordBalt со Швецией, повлекшее в последнее время небольшой рост цен, будет устранено в течение недели.