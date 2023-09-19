Министр энергетики: отопительный сезон будет в среднем на 20% дешевле, цена на биотопливо – на 30% ниже

"Хочу выразить удовлетворение в связи с тем, что во время этого отопительного сезона цена на биотопливо будет на 30 проц. ниже. Это изменение было вызвано тенденциями на энергетическом рынке, и я также хочу подчеркнуть, что правительство активно работало над увеличением предложения местного биотоплива и стимулировало производителей тепла использовать в производстве отходы лесозаготовок. (...) Обязательство сжигать более 30 проц. этих отходов прописано в законе", - сказал Д. Крейвис во вторник во время получаса Правительства в Сейме.
"Также поставлены задачи перед лесным управлением, которое значительно увеличило объемы лесных отходов и поставки биотопливного сырья на рынок. Также есть возможность, хотя она пока не используется, импортировать биотопливо для производства тепла из других стран Евросоюза, частично субсидируя цену доставки", - заверил он.
Министр утверждает, что в настоящее время цена краткосрочных сделок с биотопливом составляет 19,68 евро за мегаватт-час (МВтч), что на 60 проц. меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Между тем, стоимость регулятора отопления, по его словам, должна быть установлена на уровне 7,44 цента за киловатт-час (кВтч).
"В этом отопительном сезоне средняя цена биотоплива находится на уровне 28 евро за МВтч, или на 31 проц. дешевле, чем в прошлом году", - сказал политик.
"Отопительный сезон будет в среднем дешевле на 20 проц., это будет определяться снижением цен на биотопливо, газ и предложением биотоплива. Мы планируем установить цену регулятора на уровне 7,44 цента за киловатт-час, Литовское агентство энергетики прогнозирует 6-7 центов за киловатт-час", - сказал он.
Предполагая, что в этот отопительный сезон цены на отопление будут ниже, на прошлой неделе Сейм принял поправки к Закону о денежной социальной поддержке малообеспеченных жителей, которые предусматривают, что с 1 сентября 2023 года при выделении денежной социальной поддержки снова будет учитываться имущество совместно проживающих лиц или одного проживающего лица.
Положения принятого закона в отопительный сезон 2023-2024 гг., без учета индексации размера поддерживаемых государством доходов, должны позволить сэкономить в муниципальных бюджетах около 16 млн. евро.