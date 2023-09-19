Министр энергетики: отопительный сезон будет в среднем на 20% дешевле, цена на биотопливо – на 30% ниже

"Хочу выразить удовлетворение в связи с тем, что во время этого отопительного сезона цена на биотопливо будет на 30 проц. ниже. Это изменение было вызвано тенденциями на энергетическом рынке, и я также хочу подчеркнуть, что правительство активно работало над увеличением предложения местного биотоплива и стимулировало производителей тепла использовать в производстве отходы лесозаготовок. (...) Обязательство сжигать более 30 проц. этих отходов прописано в законе", - сказал Д. Крейвис во вторник во время получаса Правительства в Сейме.

"Также поставлены задачи перед лесным управлением, которое значительно увеличило объемы лесных отходов и поставки биотопливного сырья на рынок. Также есть возможность, хотя она пока не используется, импортировать биотопливо для производства тепла из других стран Евросоюза, частично субсидируя цену доставки", - заверил он.