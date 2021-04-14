"Я считаю, что торговля может работать в полной мере, могут на улице работать и заведения общепита, конечно, с соблюдением правил безопасности, но мы не можем закрывать глаза на то, что в реанимации число больных удвоилось, например, в Вильнюсе. Поэтому мы ищем другой выход: нужно ускорить вакцинацию, особенно среди людей из групп риска, пенсионеров. Надо искать выход в вопросе "паспорта возможностей" и, конечно, принимать решения в вопросе торговли и заведений общепита", – сказала Армонайте в интервью Žinių radijаs.

"Если бы у нас привились 60-70% жителей старше 65 лет, лично мне было бы легче сегодня открыть, например, заведения общепита. Нам нужен такой показатель. В Вильнюсе, по данным за прошлую неделю, привиты 56% пенсионеров, это немало, сейчас, конечно, этот показатель еще выше. Я думаю, идем к цели", – прибавила министр.

В прошлую среду сообщалось, что правительство откроет все торговые точки с 12 апреля, но из-за ухудшения эпидемиологического положения от такой идеи отказались. Исполнительный директор Литовской ассоциации торговых компаний Рута Вайнене тогда сказала, что торговые центры - заложники ситуации.

Президент Литовской ассоциации баров и кафе Раймондас Пранка сказал, что решение о возобновлении работы уличных террас давно должны были принять. Он сказал, что больше всего беспокоит возможное ограничение времени работы после открытия заведений.