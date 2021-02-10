Министр экономики Литвы: выплаты самозанятым будут зависеть от уплаченных налогов

"Сейчас поданы заявки на 40 млн. евро, выплатили 14,63 млн. евро. Подписаны договоры о кредитах на сумму 6,27 млн. евро", – сказала Армонайте.
Она указала, что планируют два новых средства помощи - одно касается самозанятых.
"Служба занятости сейчас платит таким людям пособие в размере 260 евро в месяц, на такие деньги без дополнительных сбережений не проживешь. Мы взяли на себя инициативу и решили связать сумму выплат с подоходным налогом, который самозанятые заплатили в 2019 году. Это может быть 100% уплаченной суммы. Это достаточно солидная сумма, если люди платили налоги", – сказала министр.
Второе средство будет направлено на тот бизнес, который пострадал больше всего.
"Сейчас субсидии дают всем, у кого оборот упал хотя бы на 30%. Мы хотим сузить круг получателей помощи, чтобы ее получили те, кто пострадал больше всего. Мы знаем, что сложнее всего обстоят дела с заведениями общепита, турсектором, организацией мероприятий. Те, у кого оборот упал на 60% и больше, предложим помощь во втором пакете", – сказала Армонайте.
Она заметила, что этот проект еще должно утвердить правительство Литвы.
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