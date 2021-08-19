Не секрет что многие, услышав фамилию Армонайте, сразу представляют себе блондинку со светлыми кудряшками. Однако на этой неделе министр посетила салон красоты и изменила прическу.

"Мантасу удалось их выровнять, но надолго ли?", – подписано под фото, на котором запечатлена Армонайте и стилист Мантас Таутвайшис.

Новый имидж министра оценили пользователи социальных сетей. Многие отмечают, что без кудряшек Армонайте выглядит странно и непривычно.

Правда, нашлось немало людей, которые заметили, что такая прическа ей к лицу.