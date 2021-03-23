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Министр экономики и инноваций Литвы Аушрине Армонайте сказала, что в стране быстро распространяется британский штамм коронавируса (COVID-19), поэтому не исключено, что вернутся к жестким ограничениям мобильности.
Kontrolės postai Kaune
Kontrolės postai Kaune
© DELFI / Nerijus Povilaitis

"Я надеюсь, тот бизнес, который мы недавно открыли, сможет безопасно работать, пользуясь возможностями тестирования. Я надеюсь на это. Что касается ограничений, мы видим, что в некоторых муниципалитетах доминирует британский штамм, есть муниципалитеты, где ситуация намного лучше. Поэтому, видимо, перспективно вести переговоры об ограничении мобильности", – сказала министр порталу 15min.

"Я понимаю, что всех это утомляет, понимаю, что на психику всех жителей влияет невозможность увидеть своих близких, мы это оценим. Но может быть и так, что мы вернемся к ограничению мобильности", – прибавила Армонайте.

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