Министр экономики и инноваций: нам нужно меньше разговоров о войне, больше – о безопасности

"Я пригласила всех (парламентариев – ELTA) стать частью этой идеи, этого изменения, и члены Сейма от всех фракций пишут очень много, поэтому я думаю, что у нас будут изменения.

Главное, что изменения направлены не только на предприятия и создание рабочих мест, но и на безопасность нашей Литвы", - сказала во вторник телекомпании LRT председатель Партии свободы.

"Надеюсь, что это станет большим стимулом как для производства оружия в Литве, так и для общего повышения безопасности", - добавила она.

По мнению А. Армонайте, в Литве следует больше говорить не о войне, а о безопасности.

"Меньше разговоров о войне, больше обсуждений и работ над безопасностью. Мы являемся членами сильнейшего альянса НАТО, за этот период мы удвоили наши инвестиции в оборону, снижаем барьеры для развития оборонных компаний", - подчеркнула министр.