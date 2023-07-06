Министр экономики и инноваций о поведении Раскявичюса на Vilnius Pride: это спонтанный и остроумный поступок

"Из-за того, что произошло в кулуарах Pride, я бы восприняла это просто как спонтанную реакцию. Один деятель пришел сеять ненависть. Томас сеет любовь. Так и оцениваю. Думаю, это был скорее спонтанный и остроумный поступок. Не нужно искать там какие-то громкие заголовки или интриги", – сказала Армонайте в интервью Žinių radijas в среду.

Кандротас-Целофанас обратился в полицию по поводу этого инцидента. Как ранее заявила агентству начальник отдела связи Главного комиссариата полиции Вильнюсского округа Юлия Самороковская, Кандротас-Целофанас в своей жалобе указал, что Раскявичюс, возможно, его сексуально домогался.