Министр экономики и инноваций о поведении Раскявичюса на Vilnius Pride: это спонтанный и остроумный поступок

"Из-за того, что произошло в кулуарах Pride, я бы восприняла это просто как спонтанную реакцию. Один деятель пришел сеять ненависть. Томас сеет любовь. Так и оцениваю. Думаю, это был скорее спонтанный и остроумный поступок. Не нужно искать там какие-то громкие заголовки или интриги", – сказала Армонайте в интервью Žinių radijas в среду.
Кандротас-Целофанас обратился в полицию по поводу этого инцидента. Как ранее заявила агентству начальник отдела связи Главного комиссариата полиции Вильнюсского округа Юлия Самороковская, Кандротас-Целофанас в своей жалобе указал, что Раскявичюс, возможно, его сексуально домогался.
Напомним, что в субботу в Вильнюсе на проспекте Гедиминаса прошло шествие протеста сообщества ЛГБТК+ "Vilnius Pride 2023: мы еще ходим", а между тем на Кафедральной площади была организована небольшая акция скандально известного общественного деятеля Кандротаса-Целофанаса "Поднимаю литовский триколор за Литву", во время которой выражался протест против вывешивания украинских флагов в Вильнюсе и других городах.
Когда шествие достигло Кафедральной площади, там встретились участник шествия член Сейма Раскявичюс и Кандротас-Целофанас. Когда мужчины встали рядом, депутат неожиданно поцеловал Кандротаса-Целофанаса.
После этого инцидента в публичном пространстве развернулась дискуссия о поведении Раскявичюса – некоторые общественные деятели и правозащитники поднимали вопрос о том, надлежащим ли образом вел себя парламентарий и не домогался ли он Кандротаса-Целофанаса.