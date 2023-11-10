Министр экономики и инноваций Литвы: необходимо популяризировать местный туризм

"В этом году мы собрались не только для того, чтобы услышать тенденции туристического сектора, но и для того, чтобы совместно создать важнейший туристический документ и почтить самых достойных представителей туризма, которые помогают обеспечить устойчивое развитие этого сектора. Приветствую всех участников туристической экосистемы, которые поощряют все больше литовцев и иностранцев выбирать Литву в качестве туристического направления", - сказал заместитель министра экономики и инноваций Каролис Жямайтис.