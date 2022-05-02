Министр: доходы жителей должны вырасти больше, чем инфляция, уровень бедности снизится

"С июня планируется повышение пенсий. Они в этом году станут на 16–17%, пенсионные пособия – на 21%, а социальные пособия – на 1/6 больше", – сказала она 2 мая. Министр напомнила, что подготовленный правительством антиинфляционный пакет оценивается в 0,3 млрд. евро.

"Что касается инфляции и роста доходов жителей в 2022 г, то данные "Содры" показали, что занятость жителей выросла на 3,4%, а зарплата застрахованных жителей, работающих полный день, увеличились на 14,3%. Доходы "на бумаге" увеличились на 200 евро.

Согласно прогнозам, доходы жителей должны расти быстрее, чем инфляция. Но динамику цен сложно предугадать, все это неопределенно в контексте войны в Украине – как цены на энергоресурсы, так и на продукты. Поэтому мы понимаем, что больше всего рост цен должен смягчить рост доходов, сохранить покупательную способность", – сказала она.

Навицкене сказала, что анализ министерства показал, что все эти действия должны снизить уровень бедности.

"Даже при таких неопределенных обстоятельствах. Больше всего повышение ННМ, социальных выплат и пенсий ощутят самые уязвимые группы населения - особенно инвалиды, одинокие родители, пенсионеры", – сказала министр.

Показатель бедности среди инвалидов должен снизиться на 2,4%, среди одиноких родителей на 3,7%, а пенсионеров – на 0,9%.

После повышения ННМ получатели минимальной зарплаты "на руки" будут получать на 16 евро больше.

Базовая социальная выплата с июня увеличится до 46 евро (сейчас 42 евро). От этого зависят, например, выплаты на детей.

Навицкене сказала также, что повышение доходов в Литве превышает инфляцию.

Она напомнила, что за счет введения льготного НДС на отопление жители за три месяца сэкономили 22 млн. евро.

Ранее сообщалось, что число получателей компенсаций за отопление в январе 2022 года было в 5 раз выше, чем в декабре 2021 года (выросло с 32 000 до 150 000).