Министр: директор сети заправок Jozita на расчетных листах мог бы указывать, что зарплаты увеличились благодаря властям

"Если Jozita такая принципиальная в вопросе повышения и снижения налогов, я думаю, она могла бы в расчетных листах своих 220 работников, большая часть которых получает минимум, писать, что их зарплаты увеличились благодаря тому, что правительство уменьшило налоги для работников", – сказал в среду Гентвилас.

"Если владельцы Jozitа такие принципиальные, просим их внести в расчетные листки информацию о том, что эта власть повысила зарплату всем ее работникам, не благодаря руководству компании, а потому что снизила налоги для работников", – продолжил министр.

Бизнес в Литве был возмущен повышением цен на сжиженный газ – жители, покупающие газовые баллоны на заправках сети Jozita, с начала января получают кассовые чеки, в которых упоминается, что цена выросла по вине правящих партий (сначала упоминали только Союз отечества-Христианских демократов Литвы).

Гентвилас уже комментировал эту ситуацию и напомнил, что Jozita продолжает торговлю с Россией и импортирует газ оттуда.