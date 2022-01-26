По ее словам, для смены фамилии жителей из смешанных семей достаточно предъявить свидетельство о браке, паспорт супруга, а национальность должны декларировать представители нацменьшинств Литвы.
"В законе предусмотрено, что нужно указывать национальность, указать, что ты поляк или представитель другой национальности. Именно в связи с указанием национальности и согласовывали проекты законов (...), я убеждена, что до 1 мая у нас будут все необходимые решения", – сказала в среду Добровольская.
По ее словам, как и прежде по вопросу изменения имен и фамилий надо обращаться в отдел гражданской метрикации.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Такого скачка в Литве еще не было: 9490 новых случаев коронавируса и 12 смертей (9)
За минувшие сутки в Литве было выявлено 9490 новых...
Служба занятости: иностранцы находят работу быстрее, чем литовцы (12)
Литовские работодатели сталкиваются с нехваткой...
Глава Минздрава Литвы: есть не только плохие новости
Глава Минздрава Литвы Арунас Дулькис в среду перед...
Глава МИД: никаких планов в связи с изменением названия представительства Тайваня нет (23)
Литва не обсуждает никакие изменения в связи с...
Департамент статистики сообщает, в каких городах ситуация с коронавирусом самая печальная
В среду в Литве сообщили о новом скачке в статистике...