По ее словам, для смены фамилии жителей из смешанных семей достаточно предъявить свидетельство о браке, паспорт супруга, а национальность должны декларировать представители нацменьшинств Литвы.

"В законе предусмотрено, что нужно указывать национальность, указать, что ты поляк или представитель другой национальности. Именно в связи с указанием национальности и согласовывали проекты законов (...), я убеждена, что до 1 мая у нас будут все необходимые решения", – сказала в среду Добровольская.

По ее словам, как и прежде по вопросу изменения имен и фамилий надо обращаться в отдел гражданской метрикации.