aA
Чтобы поменять буквы в паспорте на нелитовские, надо сначала декларировать национальность, сказала глава Минюста Литвы Эвелина Добровольская.
Pasas
Pasas
© DELFI / Audrius Solominas

По ее словам, для смены фамилии жителей из смешанных семей достаточно предъявить свидетельство о браке, паспорт супруга, а национальность должны декларировать представители нацменьшинств Литвы.

"В законе предусмотрено, что нужно указывать национальность, указать, что ты поляк или представитель другой национальности. Именно в связи с указанием национальности и согласовывали проекты законов (...), я убеждена, что до 1 мая у нас будут все необходимые решения", – сказала в среду Добровольская.

По ее словам, как и прежде по вопросу изменения имен и фамилий надо обращаться в отдел гражданской метрикации.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
Статьи по теме:

Президент Литвы подписал закон об использовании латинских букв в личных документах (3)

Президент Литвы Гитанас Науседа подписал закон об...

"Delfi. Главное": три исторические буквы и угроза войны в Восточной Европе (27)

Сейм Литвы принял закон, предусматривающий...

Сейм Литвы узаконил буквы x, w и q в документах удостоверения личности (18)

Во вторник Сейм Литвы принял закон, предусматривающий...

TOP новостей

Такого скачка в Литве еще не было: 9490 новых случаев коронавируса и 12 смертей (9)

За минувшие сутки в Литве было выявлено 9490 новых...

Служба занятости: иностранцы находят работу быстрее, чем литовцы (12)

Литовские работодатели сталкиваются с нехваткой...

Глава Минздрава Литвы: есть не только плохие новости

Глава Минздрава Литвы Арунас Дулькис в среду перед...

Глава МИД: никаких планов в связи с изменением названия представительства Тайваня нет (23)

Литва не обсуждает никакие изменения в связи с...

Департамент статистики сообщает, в каких городах ситуация с коронавирусом самая печальная

В среду в Литве сообщили о новом скачке в статистике...