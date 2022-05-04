aA
Министерство сельского хозяйства сообщает, что до указанного срока в Литве чипировали 1/4 домашних животных. Министр Кястутис Навицкас надеется, что в ближайшее время число чипированных животных увеличится. По его словам, сейчас проводят превентивную работу для ускорения темпов чипирования.
Šuo pas veterinarijos gydytojus, freepik.com nuotr.
Šuo pas veterinarijos gydytojus, freepik.com nuotr.

"В последние дни сейчас стали чипировать больше животных. (...) Мы считаем, что число чипированных в последние дни животных должно составить больше половины, может, две трети. Конечно, лучше, чтобы чипировать всех, будут проведены превентивные работы, чтобы был выполнен закон", – сказал Навицкас.

По словам министра, в этом году штрафовать владельцев животных не будут, но предупреждения им разошлют.

Статьи по теме:
В Литве проводят чипирование домашних животных, кто может обращаться за помощью  (2)

Напомним, что до 1 мая 2022 года в Литве чипировали почти 287 762 животных (больше 400 хорьков, больше 94 000 кошек и почти 200 000 собак) - каждое четвертое.

Зарегистрировано больше 300 животных, привезенных из Украины.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt

TOP новостей

Nikolajus Patruševas, Vladimiras Putinas Mariupolio uostas Kyjive nugriautas Rusijos ir Ukrainos draugystę simbolizavęs sovietinis paminklas

Литовец уже пытается вернуться на работу в Киев: думаю, российская разведка обманула своих руководителей

Украине надо искать решения в связи с экспортом сырья, в...

Эксперт: Германия в сегодняшних условиях не может делать для Украины меньше - только больше

"Стратегия давления Киева на Берлин сработала, и...

Delfi.ru: tautybės (de)eskalavimas karinių konfliktų metu

Спецэфир Delfi: (де)эскалация национальности во время военного конфликта

Какой удар война наносит межэтническим,...

Министр энергетики: сейчас мы наблюдаем пик цен на электроэнергию

Министр энергетики Литвы Дайнюс Крейвис сказал, что...

ЕС вводит нефтяное эмбарго против России и ужесточает другие санкции

Еврокомиссия предложила ужесточить санкции ЕС...