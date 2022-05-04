"В последние дни сейчас стали чипировать больше животных. (...) Мы считаем, что число чипированных в последние дни животных должно составить больше половины, может, две трети. Конечно, лучше, чтобы чипировать всех, будут проведены превентивные работы, чтобы был выполнен закон", – сказал Навицкас.

По словам министра, в этом году штрафовать владельцев животных не будут, но предупреждения им разошлют.

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Напомним, что до 1 мая 2022 года в Литве чипировали почти 287 762 животных (больше 400 хорьков, больше 94 000 кошек и почти 200 000 собак) - каждое четвертое.

Зарегистрировано больше 300 животных, привезенных из Украины.