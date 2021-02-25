По данным министерства, почти за два месяца вакцинированы более 60 тыс. человек, работающих в сфере здравоохранения.
В целом иммунитет от COVID-19 должен быть более чем 75% литовских медработников.
От коронавирусной инфекции привились более половины – 56% – работников учреждений здравоохранения. Еще у 20% приобретены антитела после выздоровления от вируса или антитела были подтверждены серологическими анализами крови. Они смогут привиться через три месяца после диагностированного COVID-19 или спустя 60 дней после положительного серологического результата теста.
"Медики, которые не привились по другим причинам, смогут это сделать в любой момент, как только изъявят желание", – отмечает министерство.
Сейчас в Литве прививают жителей, страдающих онкологическими заболеваниями и пожилых людей.
"Если производители будут соблюдать графики поставок, то всеобщая вакцинация может стартовать в мае этого года", – отмечает ведомство.
Вакцинация медиков началась 27 декабря прошлого года, когда в Литву поступила первая партия вакцин от COVID-19. Сначала были привиты медики, работающие с пациентами с COVID-19, позднее – все прочие сотрудники системы здравоохранения.
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