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На этой неделе в Литве завершилась вакцинация медиков от COVID-19 – это была первая приоритетная группа, в целом иммунитет к вирусу есть у трех четвертей сотрудников системы здравоохранения, сообщил в четверг Минздрав.
Skiepijimas nuo koronaviruso
Skiepijimas nuo koronaviruso
© Vida Press

По данным министерства, почти за два месяца вакцинированы более 60 тыс. человек, работающих в сфере здравоохранения.

В целом иммунитет от COVID-19 должен быть более чем 75% литовских медработников.

От коронавирусной инфекции привились более половины – 56% – работников учреждений здравоохранения. Еще у 20% приобретены антитела после выздоровления от вируса или антитела были подтверждены серологическими анализами крови. Они смогут привиться через три месяца после диагностированного COVID-19 или спустя 60 дней после положительного серологического результата теста.

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"Медики, которые не привились по другим причинам, смогут это сделать в любой момент, как только изъявят желание", – отмечает министерство.

Сейчас в Литве прививают жителей, страдающих онкологическими заболеваниями и пожилых людей.

"Если производители будут соблюдать графики поставок, то всеобщая вакцинация может стартовать в мае этого года", – отмечает ведомство.

Вакцинация медиков началась 27 декабря прошлого года, когда в Литву поступила первая партия вакцин от COVID-19. Сначала были привиты медики, работающие с пациентами с COVID-19, позднее – все прочие сотрудники системы здравоохранения.

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