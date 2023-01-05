"По крайней мере на данный момент правительство не планирует инициировать никаких изменений в законодательстве, которые бы позволяли обналичить эти деньги и выйти из накопления или отказаться от автоматического вовлечения" – заявила И. Бушкуте журналистам на пресс-конференции в четверг.
"Тем более, что в контексте дискуссии о возможном, вероятном или необходимом продлении пенсионного возраста переход к отказу от накопления, к прекращению вовлечения людей или разрешению обналичить был бы достаточно вредоносным в том смысле, что мы остались бы не только с маленькими пенсиями в будущем, но и без дополнительного кармана и источника финансирования" – говорила она.
По словам представителя МСЗТ, такая альтернатива была бы неэффективна, о чем говорит эстонский пример, где жителям разрешили снимать накопленные средства.
На II уровне накопительной пенсионной системы средства на старость аккумулируются в частных пенсионных фондах упомянутого уровня путем перечисления туда 3 процентов. Государство к взносу добавляет поощрительную надбавку в размере 1,5 процента от средней заработной платы – эта надбавка в 2023 г. составит 28,38 евро. Для этой цели из государственного бюджета будет выделено почти 223 млн евро.
По предварительным данным МСЗТ, в этом году в накопление пенсий второго уровня будет вовлечено около 64 800 человек.
По данным министерства, в настоящее время в пенсионном накоплении второго уровня принимают участие около 1,4 млн человек, а в текущем году в накопление будут вовлечены не только те жители Литвы, которые никогда не копили на пенсию, но и те, кто ранее отказался от участия в пенсионном накоплении.
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