Если учитель не будет прививаться и тестироваться, он может быть отстранен от работы, не будет получать зарплату до того дня, когда сдаст тест или будет переведен на другое рабочее место.
"Педагоги могут привиться, но нигде не сказано, что это они должны делать в обязательном порядке. Мы надеемся, что учителя поступят разумно, оценят положение, и привьются", – сказал канцлер министерства Тимас Даукантас.
"Если же учителя не прививаются, они в обязательном порядке должны будут каждые 10 дней тестироваться. Если они не будут этого делать, то работодатель отстранит его от работы и не будет платить зарплату, пока он не сдаст анализы", – продолжил он.
По словам канцлера, такой порядок установлен в законе о профилактике и контроле инфекционных заболеваний и действует не только в случае с коронавирусом, но и с другими инфекционными болезнями.
"Человек может принять решение и не делать прививку, но мы считаем, что таких людей будет меньшинство. Если человек не сделает прививку, он обязан каждые 10 дней сдавать тест, если он и этого не делает, то работодатель обязан отстранить его от работы", – сказал Даукантас.
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