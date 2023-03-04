Впервые в истории страны Литва по показателю безопасности дорожного движения — по количеству смертей на дорогах в год на 1 млн жителей—поднялась выше среднего показателя по ЕС: в Литве этот показатель составляет 43, в ЕС — 46. Литва поднялась с 20-го места на 13-е, опередив Францию, Португалию, Чехию, Италию, Бельгию, Словакию и Мальту, сообщает Министерство транспорта.

"Наша страна не раз была оценена в Европейском союзе как одна из стран с наибольшим ростом уровня безопасности дорожного движения, но прошлогодний прогресс стал впечатляющим переломным моментом. Скорейшему улучшению ситуации способствуют целенаправленные меры по предотвращению наиболее распространенных причин дорожно-транспортных происшествий. Положительное влияние оказывают и комплексно реализованные меры программы "Видение 0", используемые для решения проблем с безопасностью дорожной инфраструктуры, поведением участников дорожного движения и других проблем", — говорит министр транспорта Марюс Скуодис.

По опубликованным Еврокомиссией предварительным февральским статистическим данным, в прошлом году смертность на дорогах ЕС было примерно на 3 проц. выше, чем в 2021 году (в Литве – на 18 проц. ниже). Средний показатель числа погибших на 1 млн. населения по ЕС в прошлом году вырос с 45 до 46, а в Литве он снизился с 53 до 43.

На основании упомянутого показателя, в 2022 г. на дорогах ЕС самое безопасное движение было в Швеции (21), Дании (26) и Ирландии (31), наихудшая ситуация – в Румынии (86), Болгарии (78) и Венгрии. (71).