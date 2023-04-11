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В апреле нуждающиеся жители Литвы смогут получить ​​вторую в этом году продовольственную помощь. Она рассчитана более чем на 200 тыс. нуждающихся, говорится в пресс-релизе Министерства соцзащиты и труда (МСЗТ).
Министерство соцзащиты и труда: продовольственную помощь получат более 200 тысяч нуждающихся
© DELFI / Josvydas Elinskas

В этом году нуждающиеся также смогут получить помощь в июне, августе, октябре и декабре. Вместе с раздачей продовольственных продуктов в июне и декабре жителям также будет оказана помощь средствами гигиены.

"Государственная поддержка всегда доходит до тех, кто в ней нуждается больше всего. Раздача продуктов питания — это одна из форм государственной помощи нуждающимся или людям, испытывающим трудности", — говорит министр социальной защиты и труда Моника Навицкене.

Корзина помощи малоимущим состоит из продовольственных продуктов 10 различных видов. В нее войдут мясные консервы из свинины, из курятины 2 шт., органический сахар, макаронные изделия, пшеничная мука, консервированная свекла в яблочном соке, органическое рапсовое масло, консервированная красная фасоль, сгущенное молоко с сахаром и печенье, отмечается в пресс-релизе.

Все пакеты помощи будут предварительно упакованы и готовы к транспортировке, поэтому людям не нужно приносить свои личные сумки.

Организацией раздачи помощи занимаются администрации самоуправлений и две неправительственные организации: Благотворительный фонд оказания помощи Maisto bankas (Продовольственный банк) и Литовское общество Красного Креста.

В Литве насчитывается более 600 пунктов раздачи помощи. Более точная информация о времени и месте раздачи помощи публикуется на сайтах муниципальных администраций или на сайте и Maisto bankas, говорится в пресс-релизе.

Получить продовольственную помощь могут те жители, чей среднемесячный доход на члена семьи в настоящее время не превышает 235,50 евро. При наличии объективных причин, в порядке, установленном муниципальной администрацией, помощь может быть оказана ​​и в случае превышения установленной суммы ежемесячного дохода. Исключения и действующие размеры каждый муниципалитет устанавливает индивидуально.

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