Министерство: школы и детские сады могут принять 40 000 украинских детей

По данным министерства, за лето в Литву приехало еще около 1000 детей из Украины, не исключено, что в холодное время года число прибывающих снова вырастет. Планируется, что 25% детей пойдет в русские, а 70% - в литовские школы, а оставшиеся - в школы с другими языками обучения.

Кроме того, министерство готово финансировать до 100% стоимости обучения для 700 студентов из Украины.

"В конце учебного года в Литве было больше 20 000 детей до 17 лет, приехавших из Украины, около 10 000 из них посещали детские сады и школы. Около 4000 детей 6-16 лет (дети такого возраста в Литве должны посещать школы) не были зарегистрированы в школах, возможно, они учились удаленно по украинским программам", – информирует министерство.

Министерство отмечает, что школы готовы принять 5000 дошкольников и больше 35 000 учеников.

Специалисты министерства указали, что готовятся к возможному наплыву беженцев в холодное время года.

Министерство не располагает точными данными о том, сколько украинских учителей будет работать с сентября в Литве по специальности.

В конце июня этого года в Литве было больше 2000 учителей из Украины.

400 из них работали учителями начальных классов, 294 - учителями английского.

По данным Службы занятости, всего в школах работали 462 учителей из Украины (147 - учителями, 154 - помощниками учителей).

на данный момент в Литве ищут 46 учителей, которые могут преподавать на русском языке.

Министерство отмечает, что некоторые школы уже получили разрешение на открытие украинских классов, в такие школы смогут устроиться на работу учителя из Украины.

"Учителя из Украины могут также работать помощниками учителей, поскольку для этого не нужно знание литовского языка и признание диплома педагога. Сейчас есть 20 свободных мест для таких специалистов", – сообщает министерство.