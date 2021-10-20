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Министерство науки, образования и спорта Литвы предлагает продлить школьные каникулы на два дня, и принять решения относительно внешкольных занятий.
Министерство предлагает продлить школьные каникулы на два дня
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"Мы посоветовались со специалистами, Минздравом, и предлагаем продлить осенние каникулы на два дня, чтобы дети вернулись в школу после того как пройдет инкубационный период вируса, если считать со дне поминовения усопших", - сказала министр науки, образования и спорта Юргита Шюгждинене.

Для ограничения числа контактов министерство просит принять решение относительно внеклассной деятельности, чтобы все занятия с 3 по 12 ноября проходили удаленно.

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