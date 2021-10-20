"Мы посоветовались со специалистами, Минздравом, и предлагаем продлить осенние каникулы на два дня, чтобы дети вернулись в школу после того как пройдет инкубационный период вируса, если считать со дне поминовения усопших", - сказала министр науки, образования и спорта Юргита Шюгждинене.
Для ограничения числа контактов министерство просит принять решение относительно внеклассной деятельности, чтобы все занятия с 3 по 12 ноября проходили удаленно.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
В Литве вскоре вступит в силу дополнительное ограничение для магазинов (76)
Минздрав Литвы принял решение с 22 октября ввести...
В Сантаришкской клинике лежат десять детей с COVID-19 (10)
В Литве растет уровень заболеваемости COVID-19 среди...
Министерство предлагает продлить школьные каникулы на два дня
Министерство науки, образования и спорта Литвы...
С пятницы в магазины Lidl будут пускать клиентов только с "паспортом возможностей" (81)
С пятницы во всех магазинах торговой сети Lidl в Литве...
Почему растут цены в Литве: ответ экономиста (35)
Литва вступает в осенне-зимний период с негативными...