Министерство подсчитало, на сколько со следующего года увеличатся пенсии и выплаты для одиноких людей

„Мы стараемся гарантировать устойчивый рост пенсий по старости. В следующем году пенсии по старости увеличатся больше чем на 12%, а средний рост зарплат составит – 7,6%, среднегодовая инфляция будет 2,5%. Итак, пенсии будут расти быстрее, чем доходы работающего населения“, – сказал министр социальной защиты и труда Витаутас Шилинскас.

По данным за август 2024 г., сейчас в Литве есть около 623 000 получателей пенсий по старости и около 7800 человек, которые досрочно вышли на пенсию.

Согласно прогнозам, средняя пенсия по старости составит 46% средней зарплаты „на руки“, а средняя пенсия с необходимым стажем – 49,4% от средней зарплаты „на руки“.