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С 3 октября малоимущим жителям страны начнут раздавать пятую в этом году поддержку продуктами питания. Поддержку малоимущим также будут раздавать и в декабре. Вместе с продуктами в декабре жители получат и средства гигиены, сообщает Министерство социальной защиты и труда (МСЗТ).
Skurstantiems gyventojams skirti maisto produktai
Skurstantiems gyventojams skirti maisto produktai
© Organizatorių archyvas

"(…) В этот период очень важно помогать малоимущим или получающим низкие доходы. Раздача продуктов – одна из форм поддержки государства, которая помогает малоимущим или нуждающимся людям", - сказала министр социальной защиты и труда Моника Навицкене.

Как отмечают в сообщении, корзина поддержки в октябре будет состоять из десяти продуктов: консервы из свинины, консервы из курицы, экологическая рисовая крупа, консервированный зеленый горошек, пшеничная мука первого сорта, овсяная каша быстрого приготовления с сухофруктами, экологичный белый сахар, консервированный суп-солянка, экологичное УПТ молоко, экологичная гречневая крупа. Экологичной гречневой крупы получатели поддержки получат по две штуки.

Monika Navickienė
Monika Navickienė
© DELFI / Andrius Ufartas
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Распределение поддержки организуют администрации самоуправлений и две неправительственные организации: фонд благотворительности и поддержки "Банк продовольствия" и литовское общество Красного Креста.
Поддержку будут раздавать в более чем 600 пунктов по всей Литве. По поводу точного времени распределения помощи жителям следует обратиться в свою сянюнию (староство) или искать информацию на сайтах администрации своего самоуправления и "Банка продовольствия".

МСЗТ обращает внимание, что продукты питания могут получить жители, чьи среднемесячные доходы на одного члена семьи в настоящее время не превышают 220,50 евро в месяц. В случае наличия объективных причин в порядке, установленном администрацией самоуправления, поддержка может быть предоставлена и тогда, когда доходы превышают указанную сумму. Исключения и применимые к ним суммы определяются каждым самоуправлением индивидуально.

В октябре поддержку получат почти 200 тыс. получателей. По сравнению с тем же периодом прошлого года получателей примерно на 12 тыс. больше.

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