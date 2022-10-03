"(…) В этот период очень важно помогать малоимущим или получающим низкие доходы. Раздача продуктов – одна из форм поддержки государства, которая помогает малоимущим или нуждающимся людям", - сказала министр социальной защиты и труда Моника Навицкене.

Как отмечают в сообщении, корзина поддержки в октябре будет состоять из десяти продуктов: консервы из свинины, консервы из курицы, экологическая рисовая крупа, консервированный зеленый горошек, пшеничная мука первого сорта, овсяная каша быстрого приготовления с сухофруктами, экологичный белый сахар, консервированный суп-солянка, экологичное УПТ молоко, экологичная гречневая крупа. Экологичной гречневой крупы получатели поддержки получат по две штуки.

Распределение поддержки организуют администрации самоуправлений и две неправительственные организации: фонд благотворительности и поддержки "Банк продовольствия" и литовское общество Красного Креста.

Поддержку будут раздавать в более чем 600 пунктов по всей Литве. По поводу точного времени распределения помощи жителям следует обратиться в свою сянюнию (староство) или искать информацию на сайтах администрации своего самоуправления и "Банка продовольствия".

МСЗТ обращает внимание, что продукты питания могут получить жители, чьи среднемесячные доходы на одного члена семьи в настоящее время не превышают 220,50 евро в месяц. В случае наличия объективных причин в порядке, установленном администрацией самоуправления, поддержка может быть предоставлена и тогда, когда доходы превышают указанную сумму. Исключения и применимые к ним суммы определяются каждым самоуправлением индивидуально.

В октябре поддержку получат почти 200 тыс. получателей. По сравнению с тем же периодом прошлого года получателей примерно на 12 тыс. больше.