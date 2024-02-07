Министерство окружающей среды объясняет, как сортировать биоотходы

В эти контейнеры нельзя помещать резину и резиновые изделия; лакированную, пропитанную или иным образом обработанную древесину; средства гигиены (подгузники, гигиенические прокладки, тампоны и т.д.); грязь после подметания пола; экскременты и помет мелких животных; отходы кожи; макулатуру; растительные масла и жиры; мешки для пылесосов и их содержимое; текстиль; мусор; пищевые обертки или пакеты; лекарства; яичные лотки.

Садовые отходы также можно выбрасывать в контейнеры для биоотходов. В эту категорию входят ветки деревьев и кустарников, кора; цветы; остатки урожая; опавшие фрукты, ягоды; отходы от обрезки живой изгороди; сено; листья; трава от стрижки газонов; необработанные древесные опилки.

К пищевым и кухонным отходам относятся остатки хлеба и других хлебобулочных изделий; яичная скорлупа; ореховая скорлупа; небольшое количество перьев и волос; древесная зола; кофейная гуща; бумажные фильтры для кофе; фруктовые и овощные отходы; загрязненная непищевая бумага, не покрытая пластиком; бумажные полотенца; срезанные цветы; чайные пакетики и травы; комнатные растения без горшка; рыбные и мясные обрезки и кости; остатки молочных продуктов; нерасфасованные пищевые добавки.

Жителям, у которых дома установлены индивидуальные контейнеры для биоотходов, Министерство охраны окружающей среды советует сначала положить на дно контейнера сухой материал (сухую траву, листья и т. д.), всегда давать биоотходам немного подсохнуть, регулярно очищать контейнеры, переклаивать большими объемами биоотходов (например, осенними листьями) и обеспечить возможность опорожнить контейнер для биоотходов сразу же после прибытия специального транспорта.

Если биоотходы собираются в ведро без мешка, дно ведра следует выстелить впитывающей бумагой (кухонными полотенцами, салфетками, газетами) и регулярно мыть контейнер. Влажные биоотходы следует заворачивать в бумагу, в контейнер нельзя наливать жидкости, а пищевые отходы не следует выбрасывать вместе с пластиком, стеклом или другой неразлагающейся упаковкой.

Эксперты Министерства охраны окружающей среды поделились еще несколькими практическими советами о том, как хранить биоотходы в домашних условиях. Они рекомендуют использовать для сбора биоотходов ведро с крышкой, ставить его в легкодоступное, прохладное место на кухне и всегда плотно закрывать ведро, чтобы мухи не добрались до его содержимого. Опорожняйте ведро каждые 2-3 дня, чтобы избежать неприятного запаха.

Если у вас возникли вопросы по поводу утилизации мяса, колбас, пищевых отходов и костей, вы можете обратиться в муниципалитет по месту жительства.

Следует помнить, что средний годовой объем пищевых отходов на душу населения в Литве составляет 141 кг. До 61 % из них образуется в домашних хозяйствах.

Конечно, не все продукты, которые выбрасываются, испорчены или непригодны для употребления. Если к покупке продуктов подходить ответственно, планировать их заранее, готовить только столько, чтобы хватило на прием пищи, а остатки замораживать или использовать для приготовления других блюд, то мешки и ведра для пищевых отходов будут заполняться не так быстро. А если пищевые отходы остаются, их нужно правильно сортировать.