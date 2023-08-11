11 августа 2023 г. 09:32

Министерство охраны окружающей среды предлагает новые требования к сбору, вывозу и утилизации отходов

 
ELTA
ru.DELFI.lt
ФОТО: ELTA / Josvydas Elinskas
Как сообщает Министерство охраны окружающей среды, в министерство поступило немало жалоб на ненадлежащий сбор бытовых отходов, поэтому министерство разработало новую редакцию Минимальных требований к качеству услуг по обращению с бытовыми отходами и представило ее на согласование.

После утверждения новой редакции, повысится качество услуги, оказываемой собственникам отходов, – такая услуга в большей мере будет отвечать экологическим, технико-экономическим требованиям и требованиям безопасности для здоровья населения.

Законопроект предусматривает, что контейнеры для сбора бытовых отходов и доступ к контейнерной площадке должны быть приспособлены для людей с ограниченными возможностями. Также в законопроекте указано, на каком расстояние от стены здания с проемами (дверями, окнами, проемами вентиляционной системы) и детских площадок разрешена установка контейнерных мусорных площадок.

Согласно предлагаемому нововведению, субъект, занимающийся сбором, вывозом и утилизацией отходов, должен собирать оставленные или разбросанные отходы и в радиусе 5 м от контейнерной мусорной площадки для бытовых отходов.

Проект также предусматривает сбор крупногабаритных отходов не реже 4 раз в год по круговой схеме – когда собственникам отходов регулярно сообщается о дате, времени и месте сбора крупногабаритных отходов. Также предусмотрен порядок сортировки биологических отходов, их сбора, порядок мест установки контейнеров и требования к территориям, где сбор биологических отходов будет обязательным 1 января с 2024 года. Контейнеры с биологическими отходами должны будут размещаться в урбанизированных районах с населением более 2000 человек.

Самоуправления будут обязаны постоянно информировать жителей о надлежащей сортировке отдельных отходов путем маркировки контейнеров знаками с указанием информации об оборудованных в конкретном самоуправлении местах сбора упаковки, текстиля, биологического, мебельного, деревянного, строительного, электро- и электронного оборудования, батареек и аккумуляторов, непригодных к использованию транспортных средств, шин, масел, бытовых медицинских и опасных отходов, а также информации о субъектах, занимающихся сбором, вывозом и утилизацией отходов, их контактной информации и условий приема отходов.

Самоуправления должны будут информировать собственников отходов о преимуществах сортировки отходов, об ответственности за ненадлежащую сортировку отходов, а также уведомить жителей о возможности сообщать о замеченных нарушениях.

Уточняется и требование о том, что субъект, занимающийся сбором, вывозом и утилизацией отходов, должен будет регулярно (не реже одного раза в квартал в теплое время года или с периодичностью, указанной в договоре с самоуправлением) мыть или дезинфицировать контейнеры для сбора смешанных бытовых отходов и коллективные контейнеры для сбора биологических отходов.

Жители также получат возможность чаще пользоваться услугой вывоза крупногабаритных отходов по круговой схеме. Обеспечение жителям ​​возможности компостировать биологические отходы по месту их образования должно привести к сокращению количества смешанных бытовых отходов и снижению платы за сбор бытовых отходов.

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