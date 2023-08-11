Министерство охраны окружающей среды предлагает новые требования к сбору, вывозу и утилизации отходов

После утверждения новой редакции, повысится качество услуги, оказываемой собственникам отходов, – такая услуга в большей мере будет отвечать экологическим, технико-экономическим требованиям и требованиям безопасности для здоровья населения.

Законопроект предусматривает, что контейнеры для сбора бытовых отходов и доступ к контейнерной площадке должны быть приспособлены для людей с ограниченными возможностями. Также в законопроекте указано, на каком расстояние от стены здания с проемами (дверями, окнами, проемами вентиляционной системы) и детских площадок разрешена установка контейнерных мусорных площадок.

Согласно предлагаемому нововведению, субъект, занимающийся сбором, вывозом и утилизацией отходов, должен собирать оставленные или разбросанные отходы и в радиусе 5 м от контейнерной мусорной площадки для бытовых отходов.