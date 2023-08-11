Министерство охраны окружающей среды предлагает новые требования к сбору, вывозу и утилизации отходов

После утверждения новой редакции, повысится качество услуги, оказываемой собственникам отходов, – такая услуга в большей мере будет отвечать экологическим, технико-экономическим требованиям и требованиям безопасности для здоровья населения.
Законопроект предусматривает, что контейнеры для сбора бытовых отходов и доступ к контейнерной площадке должны быть приспособлены для людей с ограниченными возможностями. Также в законопроекте указано, на каком расстояние от стены здания с проемами (дверями, окнами, проемами вентиляционной системы) и детских площадок разрешена установка контейнерных мусорных площадок.
Согласно предлагаемому нововведению, субъект, занимающийся сбором, вывозом и утилизацией отходов, должен собирать оставленные или разбросанные отходы и в радиусе 5 м от контейнерной мусорной площадки для бытовых отходов.
Проект также предусматривает сбор крупногабаритных отходов не реже 4 раз в год по круговой схеме – когда собственникам отходов регулярно сообщается о дате, времени и месте сбора крупногабаритных отходов. Также предусмотрен порядок сортировки биологических отходов, их сбора, порядок мест установки контейнеров и требования к территориям, где сбор биологических отходов будет обязательным 1 января с 2024 года. Контейнеры с биологическими отходами должны будут размещаться в урбанизированных районах с населением более 2000 человек.
Самоуправления будут обязаны постоянно информировать жителей о надлежащей сортировке отдельных отходов путем маркировки контейнеров знаками с указанием информации об оборудованных в конкретном самоуправлении местах сбора упаковки, текстиля, биологического, мебельного, деревянного, строительного, электро- и электронного оборудования, батареек и аккумуляторов, непригодных к использованию транспортных средств, шин, масел, бытовых медицинских и опасных отходов, а также информации о субъектах, занимающихся сбором, вывозом и утилизацией отходов, их контактной информации и условий приема отходов.
Самоуправления должны будут информировать собственников отходов о преимуществах сортировки отходов, об ответственности за ненадлежащую сортировку отходов, а также уведомить жителей о возможности сообщать о замеченных нарушениях.
Уточняется и требование о том, что субъект, занимающийся сбором, вывозом и утилизацией отходов, должен будет регулярно (не реже одного раза в квартал в теплое время года или с периодичностью, указанной в договоре с самоуправлением) мыть или дезинфицировать контейнеры для сбора смешанных бытовых отходов и коллективные контейнеры для сбора биологических отходов.
Жители также получат возможность чаще пользоваться услугой вывоза крупногабаритных отходов по круговой схеме. Обеспечение жителям возможности компостировать биологические отходы по месту их образования должно привести к сокращению количества смешанных бытовых отходов и снижению платы за сбор бытовых отходов.