Министерство охраны окружающей среды: перед покупкой растения убедитесь, что оно не инвазивное

Министерство охраны окружающей среды призывает людей быть осторожными и следить за тем, чтобы растения, которые они выращивают, продают или покупают, не были инвазивными. Также необходимо убедиться, что это не те инвазивные растения, для которых будут введены временные ограничения.
Одним из таких растений, использование которого в Европейском союзе будет ограничено с августа 2027 года, является древогубец круглолистный (Celastrus orbiculatus). Экологи уже призывают продавцов отказаться от его выращивания и продажи и предупреждают покупателей не покупать, не сажать и не распространять его, а также утилизировать посаженные растения.
Это вьющееся растение родом из Восточной Азии, его можно узнать по округлым яйцевидным листьям, которые осенью становятся ярко-желтыми, небольшим беловато-зеленоватым соцветиям и красновато-оранжевым ягодам, созревающим летом.
Древогубец круглолистный распространяется очень быстро. Он не только создает заросли и вытесняет местную растительность, но и может повредить деревья и кустарники, которые использует для опоры. Дерево или кустарник сдавливается, его водные каналы больше не могут функционировать должным образом, и в конце концов оно увядает. Ветви этого инвазивного растения также утяжеляют стволы деревьев и кустарников, делая их более восприимчивыми к поломкам при сильном ветре или снегопаде. Птиц привлекают разноцветные ягоды и они разносят семена, способствуя проникновению растения на новые территории.
Министерство охраны окружающей среды отмечает, что землевладельцы, обнаружившие древогубец круглолистный на принадлежащей им земле, могут уничтожить его самостоятельно, не получая никаких разрешений. Лучше всего срезать растение и выкопать корень.
Инвазивные виды угрожают природным экосистемам и видам в Литве, поскольку они конкурируют с местными растениями, занимают и изменяют места их обитания и сокращают естественное разнообразие местной флоры. Инвазивные растения, привезенные из других стран, часто привлекают внимание своим уникальным внешним видом.
Растения, запрещенные к несанкционированному использованию, включены в Список инвазивных видов Литвы и Список инвазивных чужеродных видов, вызывающих озабоченность Европейского союза. Это легко проверить с помощью Информационной системы инвазивных видов (INVA) Информационной платформы биоразнообразия (BĮIP), где можно найти все инвазивные виды, их описания, фотографии, карты распространения в Литве и другую полезную информацию.
Если инвазивные виды замечены, о них следует сообщить, заполнив анкету мониторинга в Информационной системе инвазивных видов INVA, а если замечены экологические нарушения, связанные с использованием инвазивных видов, о них можно сообщить по номеру экстренного вызова 112.
Согласно Кодексу административных правонарушений, владение, выращивание, разведение, размножение, обмен, ввоз в Литву, вывоз из Литвы, перевозка по территории Литвы или любое другое использование - наказывается штрафом в размере от 200 до 400 евро для физических лиц и от 300 до 600 евро для юридических лиц. Торговля инвазивными видами, их преднамеренное высаживание в окружающую среду наказывается штрафом в размере от 300 до 500 евро для физических лиц и от 800 до 1500 евро для юридических лиц.