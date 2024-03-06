Министерство охраны окружающей среды: перед покупкой растения убедитесь, что оно не инвазивное

Министерство охраны окружающей среды призывает людей быть осторожными и следить за тем, чтобы растения, которые они выращивают, продают или покупают, не были инвазивными. Также необходимо убедиться, что это не те инвазивные растения, для которых будут введены временные ограничения.

Одним из таких растений, использование которого в Европейском союзе будет ограничено с августа 2027 года, является древогубец круглолистный (Celastrus orbiculatus). Экологи уже призывают продавцов отказаться от его выращивания и продажи и предупреждают покупателей не покупать, не сажать и не распространять его, а также утилизировать посаженные растения.

Это вьющееся растение родом из Восточной Азии, его можно узнать по округлым яйцевидным листьям, которые осенью становятся ярко-желтыми, небольшим беловато-зеленоватым соцветиям и красновато-оранжевым ягодам, созревающим летом.