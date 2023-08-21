Министерство образования опровергает заявление соцдем о том, что школу не посещают почти 16 000 детей

Социал-демократ Ремигиюс Мотузас на прошлой неделе заявил, что якобы в 2022–2023 учебном году в стране школу не посещали 15 753 ребенка в возрасте от 7 до 15 лет. Председатель социал-демократической партии Литвы (СДПЛ) Вилия Блинкявичюте также задала вопросы Министерству образования, науки и спорта (МОНС) по поводу таких цифр.
"Что произошло, что не сделано, какие структуры, какие учреждения не работают, с кем мы не можем найти общий язык?", – критиковала министерство В. Блинкявичюте в пятницу в эфире Žinių radijas.
В свою очередь, И. Гайжюнас заявил, что социал-демократы неверно интерпретируют имеющуюся статистику. По его словам, почти 16 тыс. детей зарегистрировано в регистре населения, но не в реестре школьников.
"В первую очередь уточним информацию. Это не дети, не посещающие школу, – это дети, не включенные в реестр школьников на 1 октября, хотя они были в регистре населения. Также следует уточнить, что это дети от 6 до 18 лет, по факту до 19 лет, а не от 7 до 15 лет как утверждалось", – уточнил данные агентству ELTA И. Гайжюнас.
"Это не дети, которые не посещают школу, это дети, которые есть в регистре населения, но которых нет в реестре школьников", – повторил советник министра образования по общеобразовательным вопросам.
По его словам, большинство этих детей, это те, кто уехал с родителями за рубеж, но родители об этом не сообщили.
"Абсолютное большинство этих детей уехали за границу вместе с родителями, и родители не задекларировали их выезд", – сказал И. Гайжюнас.
"На самом деле главная проблема не в том, что дети не учатся в школе, а в том, что родители уезжают за границу и не декларируют выезд, потому что, не декларируя выезд, они сохраняют свои социальные гарантии, например, детскую медицинскую страховку, которая остается в силе", – пояснил он.
По словам советника министра, остальные дети, не включенные в реестр школьников, это дети, достигшие 16-летнего возраста, когда они по закону могут отказаться от посещения школы.
"Также большая часть этих детей — это дети старше 16 лет, для которых образование уже не является обязательным. Тут мы ничего не можем поделать – нельзя насильно привести их в школу, когда Конституцией предусмотрено обязательное образование до 16 лет", – сказал И. Гайжюнас.
Он заверил, что в настоящее время в Литве почти нет таких детей, которые не посещают учебное заведение или не предпринимаются усилия, чтобы они начали ходить в школу.
"На сегодняшний день, насколько нам известно, в Литве нет таких детей, которые не посещают учебное заведение или не проводится работа, чтобы они начали ходить в школу", — сказал советник министра образования.
"Есть единичные случаи, когда родители не пускают, например, не хотят отдавать ребенка в школу из-за инвалидности. Но в каждом таком случае об этих детях заботится самоуправление, также привлекаются служба по защите прав ребенка и усыновлению, участковая полиция, если это проблемные случаи", – пояснил И. Гайжюнас.
По словам И. Гайжюнаса, проблемы с массовым пропуском занятий, о которой говорят социал-демократы, нет.
"Мы не видим такой масштабной проблемы. Да, есть случаи, и здесь эти статистические данные неверно интерпретируются и неверно анализируются, потому что это данные на 1 октября, которые мы представили муниципалитетам, а муниципалитеты уже сами ищут этих детей, чтобы привести их в школу", — подвел итог советник министра.