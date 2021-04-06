Министерство образования готовит консультации о прививках на русском и польском языках

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В Литве от коронавируса прививают работников системы образования и 12-классников. Министерство науки, образования и спорта готовит удаленные консультации на польском и русском языках.
"6 апреля состоятся две трансляции для выпускников школ, их родителей и учителей на русском и польском языках, поскольку люди говорят, что не хватает информации на языках нацменьшинств. Попробуем устранить этот недочет, о вакцине расскажут врачи Сантаришкской клиники", – сказал представитель министерства Дайнорас Лукас.
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