Министерство образования готовит консультации о прививках на русском и польском языках

"6 апреля состоятся две трансляции для выпускников школ, их родителей и учителей на русском и польском языках, поскольку люди говорят, что не хватает информации на языках нацменьшинств. Попробуем устранить этот недочет, о вакцине расскажут врачи Сантаришкской клиники", – сказал представитель министерства Дайнорас Лукас.