Издатели учебников указали, что с началом войны продажа учебников остановлена.

Министерство науки, образования и спорта отметило, что у него нет возможности быстро заменить учебники.

"На сегодняшний день нет такого инструмента или механизма, чтобы остановить учебный процесс, – сказал LRT вице-министр образования Рамунас Скауджюс. – Я бы хотел подчеркнуть, что факт такой - их должны заменить, но пока их не заменили - это отличный материал для дискуссии".

По его словам, учителям рекомендуют комментировать темы, расходящиеся с реалиями наших дней, обсудить нынешнее положение дел, критически оценить содержание тем в учебнике.

Русский как второй иностранный язык изучают более 110 000, или 75%, учеников 6-12 классов литовских школ.