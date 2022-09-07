Издатели учебников указали, что с началом войны продажа учебников остановлена.
Министерство науки, образования и спорта отметило, что у него нет возможности быстро заменить учебники.
"На сегодняшний день нет такого инструмента или механизма, чтобы остановить учебный процесс, – сказал LRT вице-министр образования Рамунас Скауджюс. – Я бы хотел подчеркнуть, что факт такой - их должны заменить, но пока их не заменили - это отличный материал для дискуссии".
По его словам, учителям рекомендуют комментировать темы, расходящиеся с реалиями наших дней, обсудить нынешнее положение дел, критически оценить содержание тем в учебнике.
Русский как второй иностранный язык изучают более 110 000, или 75%, учеников 6-12 классов литовских школ.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Предупреждение правящим: если не будет плана по обузданию кризиса, протесты придут и в Литву
Российская энергетическая война с Европой...
Эфир Delfi: Юлия Латынина о зверствах по приказу, и вопрос экономисту - заморозит ли зима инфляцию?
В выпуске за среду — фрагмент интервью Юлии Латыниной...
Правительство: предлагается продлить льготы на центральное отопление, расширить круг получателей компенсаций
В среду правительство Литвы рассмотрело конкретные...
На следующей неделе будет принято решение по вопросу названия Русского драмтеатра Литвы
Министр культуры Симонас Кайрис сказал, что на...
Премьер-министр Литвы: неужели кто-то верит в технические проблемы "Северного потока"? "Германия не должна поддаваться на шантаж России"
Балтийские государства обратились к Германии с...