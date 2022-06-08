Министерство готовится к крестовому походу против выгребных ям, штрафы до 300 евро

Новая Вильня находится всего в 10 км от центра Вильнюса, а канализационная система здесь как в эпоху Средневековья. "Помои выношу сюда, за беседку, в компостную яму", – рассказала пожилая женщина.

Содержимое уличного туалета вывозит специальная ассенизационная машина.

"За 50 лет я привыкла", – признала женюина.

Живущая рядом Мирослава поступает с содержимым уличного туалета так: вызывает машину или закапывает сама в землю, "это ведь всего каких-то 4-5 ведер".

Чтобы поймать людей, которые нарушают правила утилизации таких отходов, министерство создает специальную информационную систему. В нее внесут все хозяйства, пользующиеся уличными туалетами. Будут учитывать количество жителей дома и примерное количество отходов, которое у них может накопиться за год.

"Будут установлены минимальные требования: сколько раз в год должны эксплуатировать, какое количество отходов накапливается", – сказала вице-министр охраны окружающей среды Раминта Даравичене.

Компании, занимающиеся вывозом таких отходов, должны указывать как часто и какое количество отходов они вывозят с конкретного участка, а компании, принимающие такие отходы, должны будут указывать, какое количество отходов приняли.

"Был ряд скандалов, когда собранные отходы выливали в городские канализации или даже где-то на природе. Мы должны быть уверены, что жители нанимают легальных поставщиков услуги", – заметил Министр Симонас Гентвилас.

В случае нарушений наказание ждет и компанию и жителей.

"К сожалению, есть случаи, когда выгребные ямы не забетонированы, их содержимое попадает в землю. Предусмотрены штрафы за неправильную утилизацию таких отходов", – заметила Радавичене.

Штрафы будут от 160 до 300 евро.

"Какие штрафы. Так жить невозможно, я не знаю, как мне дрова купить", – удивляется жительница Новой Вильни.

Ассоциация компаний, утилизирующих такие отходы, одобряет создание такой системы.

"Нужна система, люди разные, есть и нечестные предприниматели и люди", – сказал глава ассоциации Вячеслав Жданович.

"Интересное решение - контроль без решения проблемы. Мы живем в 10 км от центра, поэтому странно, что у нас до сих пор нет городской канализации", – указала на проблему жительница Новой Вильни Инна.

Подключиться к городской канализации хотел бы и местный житель Пятрас, но его никто не подключает.

"Было бы хорошо, не пришлось бы вызывать машину", - сказал он, заметив, что каждый раз платит за услугу 60-70 евро.

Новая система начнет работать до июля 2023 года. Жители, которые редко вызывают ассенизационные машины, не избегут проверок.