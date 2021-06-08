Минимальная зарплата в 703 евро с 2022 года может стать реальностью

Поскольку Трехсторонний совет к единому мнению не пришел, правительство решит этот вопрос самостоятельно.

Похоже, минималка со следующего года составит 703 евро. Сейчас минимальная зарплата составляет 642 евро "на бумаге", или 468 евро "на руки". В январе 2021 года минимум вырос с 607 до 642 евро.

Вице-министр финансов Миндаугас Лютвинскас предложил остановиться на предложенном ЦБ минимуме - 703 евро.

Он заметил, что повышение минималки положительно влияет на госфинансы, положительный прирост составит около 6 млн. евро в год.

Вице-министр экономики и инноваций Йовита Нелюпшене сказала, что предложенная минималка на конкурентоспособности Литвы отрицательно не скажется и не будет оказывать большого давления на прибыль компаний.

Профсоюзы требовали повысить минимум до 750 евро "на бумаге", сказала глава Литовской конфедерации профсоюзов Инга Ругинене.

По данным "Содры", в апреле минималку в Литве получали 147 143 человек.

Размер минималки актуален и для самозанятых, от этого зависит, какие взносы обязательного страхования здоровья им придется платить (6,98% от минималки). Минимум важен и при подсчете суточных, например, для дальнобойщиков.

По данным "Содры", в апреле в Литве было больше 77 700 водителей большегрузных машин. Чем выше минимум, тем большую часть работники будут получать как зарплату, а не в виде суточных.