Между тем, прогноз роста ВВП в следующем году снижается с 1,4% до 0,7%. В 2024–2025 годах, ожидается экономический рост в размере 3% в год.

"В ближайшее время экономика Литвы продолжит сталкиваться с негативными последствиями войны России против Украины, но ожидается, что экономика страны останется на пути роста", - говорится в заявлении министра финансов Гинтаре Скайсте.

По ее словам, темпы роста ВВП в следующем году будут медленнее из-за ухудшения внешней конъюнктуры, но останутся положительными. По словам министра, это также определяется решениями, принятыми с бюджетом на 2023 год, поддерживающим покупательную способность населения и амортизирующим влияние ценового шока на энергоносители как для домохозяйств, так и для бизнеса.

Ожидается среднегодовая инфляция, которая достигла 18,9% в этом году, в следующем году замедлится и будет составлять 9,4% процента, если не будет новых потрясений на энергетических и сырьевых рынках.

"Давление роста цен уменьшается второй месяц подряд, а это означает, что, по мнению экспертов, пик инфляции, вероятно, уже достигнут", - отметила Скайсте.