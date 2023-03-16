Минфин представляет налоговую реформу: предлагают еще один тариф подоходного налога

Министр финансов Гинтаре Скайсте 15 марта представила проект фракции Партии свободы.
По данным депутатов, которые присутствовали на встрече, предлагается ввести тариф ПН в 25% на трудовые доходы. Его будут применять, если ежегодные доходы человека составляют от 60 до 120 средних зарплат.
Если доходы меньше, то тариф ПН будет равен 20%, а если больше – 32%.
Пока неясно, каким тарифом планируют облагать тех, кто работает по справке об индивидуальной деятельности.
По данным источников в Партии свободы, министр предлагает обязать владельцев бизнес удостоверений регистрировать индивидуальную деятельность, если их доходы превышают 24 000 евро в год.
Предлагается также внести поправки, которые не позволят вернуть часть ПН тем, кто переводит деньги в пенсионные фонды третьей ступени и заключил страховые договоры.
Правительство намерено представить налоговую реформу парламенту во время весенней сессии.
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