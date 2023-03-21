Минфин Литвы представил налоговую реформу, увеличатся налоги для самозанятых

Глава Минфина на пресс-конференции во вторник сказала, что цель реформы - сделать налоговую систему удобнее и справедливее.

Министр предложила, чтобы Государственная налоговая инспекция сама готовила декларации доходов за людей, о доходах которых поступает информация от третьих лиц. После 1 мая такая декларация, подготовленная ГНИ, считалась бы автоматически предоставленной.

ГНИ также будет готовить и декларацию по налогу на недвижимость для каждого жителя.

Министр коснулась и счетов представителей малого бизнеса.

"Самозанятым людям предоставят возможность проще администрировать налоги. Это значит, что если человек получает доходы через банк, он открывает счет, декларирует, что это счет малого бизнеса, а ГНИ вписывает его в реестр налогоплательщиков", – сказала Скайсте.

Так им будет проще заплатить налоги.

Второе направление в реформе - рост экономики. Здесь упоминается поощрение инвестиций.

"Предлагается продлить действие льготы инвестиционного проекта, которая позволяет отсчитать 100% инвестиций в обновление технологий в имуществе определенного класса, способствующих трансформации технологий. <...> Что новое? Как альтернативу реинвестиции налога на прибыль, предлагают расширить классы имущества, в отношении которых можно применять моментальный износ. Так поощрялись бы инвестиции в оборудование, программное обеспечение", – сказала министр и заметила, что это правило распространялось бы на то же имущество, которого касается льгота инвестиционного проекта.

Также предлагают продлить льготу на производство фильмов. Предусмотрены поощрения на привлечения талантов растущими компаниями.

Министр сказала и о побуждении развития частного бизнеса.

"Если сейчас у малого бизнеса есть несколько льготных услуг для деятельности, то у него есть и льгота на износ долгосрочного имущества, если оборот не превышает 150 000 евро в год, а в компании не больше 10 работников. Мы предлагаем отказаться от этой льготы и увеличить размер оборота до 300 000 евро. Также льготный тариф налога на прибыль в 5% платят те компании, в которых в среднем работает не больше 10 человек, а оборот не превышает 300 000 евро, мы предлагаем отказаться от ограничения числа работников", – сказала министр.

Кроме того, плательщиками НДС отныне должны будут регистрироваться компании с доходами не 45 000, а 55 000 евро.

Половина жителей не будет платить налог на недвижимость

Минфин предлагает перейти к традиционному налогу на недвижимость за каждый объект, а не за их совокупность.

На жилье, в котором живет его владелец, будет распространяться льготный тариф – половина жителей не будет платить налог на недвижимость, а средняя сумма налога будет 14 евро в год.

Тарифы налога на недвижимость будут связаны с медианой стоимости недвижимости в конкретном муниципалитете: если цена не больше медианы – 0%; от 1 до 2 медиан – 0,06%; больше 2 – 0,1%.

Тарифы на другое жилье будут устанавливать муниципалитеты (0,1–1%).

Подоходный налог

Минфин утверждает, что его цель - последовательное повышение ннеоблагаемого налогами минимума (ННМ) до размеров минимальной зарплаты.

Налоги для среднего класса не увеличиваются, а благодаря повышению ННМ последовательно будут увеличиваться доходы у людей со средней зарплатой.

"В сфере индивидуальной деятельности "скотный двор", там люди с большими доходами платят меньше налогов, чем люди, работающие по трудовому договору. Предлагаем определенные изменения", – указала Скайсте.

Минфин указал, что для 75% самозанятых ничего не изменится.

Изменение тарифа подоходного налога (ПН) не коснутся жителей, получающих до 10 000 евро доходов.

Из-за изменения налогообложения работающих по бизнес-удостоверению ничего не изменится для 84% представителей этой сферы.

Утверждают, что перемены коснутся тех, у кого большие доходы.

Минфин предлагает постепенно снижать разницу между налогообложением работающих по трудовому договору и самозанятых.

Постепенно максимальный тариф ПН повысят до 20%.

С 2024 года тариф ПН не будет меняться: из облагаемых налогами средств нельзя будет вычитать взносы в "Содру" и на здравоохранение, уменьшат размер вычитаемых расходов с 30% до 20% (те расходы, на обоснование которых не нужны документы), размер кредитования налогов не меняется.

С 2025 года ПН увеличат с 15% до 17%. Минимальный размер налогового кредита уменьшается с 20 000 до 15 000 евро облагаемых налогами доходов.

С 2026 тариф ПН увеличивают с 17% до 20%. Минимальный размер налогового кредита уменьшается с 15 000 до 10 0000 евро облагаемых налогами доходов.

Примечание, касающееся ПН: он в полной мере начинает действовать, если доходы достигают 35 000 евро. Для части жителей ПН уменьшится, если человек получает от 60 до 120 средних зарплат в год, ПН снизится с 32 до 25%.

Минфин увеличит и содровские взносы для самозанятых – чтобы улучшить социальные гарантии. Цель - уравнять законодательные базы: предлагают облагать содровскими налогами 90% доходов (сейчас в зависимости от сферы 50-100%).

Предполагается вовлечение самозанятых в систему страхования на случай безработицы – дополнительно 1,31% от облагаемых налогами доходов, в обмен самозанятые, лишившись работы, смогут претендовать на пособие по безработице.

Кроме того, хотят уравнять плату взносов в "Содру" - сейчас работающие по трудовому договору не платят с доходов превышающих 60 средних зарплат, а самозанятые - 43.

Минфин предлагает постепенно снижать разницу между налогообложением работающих по трудовому договору и самозанятыми: для 75% самозанятых эти изменения никаких перемен не принесут: "значительно они коснутся только 25% лиц, получающих очень большие доходы".

Что касается работающих по бизнес-удостоверениям, то фиксированный ПН может применяться на оборот до 20 000 евро в год (сейчас 45 000 евро), значит для 84% работников этой сферы ничего не изменится.