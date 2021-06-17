Минэкономики Литвы предлагает прививать от коронавируса и туристов



Такое обращение на этой неделе представлено в Министерство здравоохранения. В нем предлагается прививать проживающих за рубежом литовцев, которые не имеют обязательного страхования здоровья, а также туристов, которые приезжают в Литву больше, чем на неделю.

"Мы получаем много вопросов и от зарубежных литовцев, и от проживающих в Литве иностранцев о возможности вакцинироваться, но общая цель - чтобы те, кто находится в Литве, были максимально защищены и так контролировалось распространение заболевания", - сказал BNS вице-министр экономики и инноваций Винцас Юргутис.

По его словам, это особенно актуально летом, когда в страну приезжает много людей.

"Чем больше у нас будет вакцинированных людей, тем лучше мы будем защищены, поэтому мы должны предоставить возможности тем, кто хочет, привиться во время пребывания в Литве", - объяснил вице-министр.

На вопрос, не является ли это попыткой закрепить в стране прививочный туризм, В. Юргутис ответил, что "не в этом суть предложения".

"Но если появятся люди, которые из-за этого внесут коррективы в какие-то свои планы, то мы не видим в этом большой проблемы", - объяснил он.

Несколько раньше на этой неделе член Сейма, министр экономики и инноваций Аушрине Армонайте сообщила, что обратилась в Минздрав с просьбой создать возможность прививать в Литве от коронавируса проживающих за рубежом соотечественников.

Тогда советник министра здравоохранения Айсте Шукшта сказала BNS, что вопрос вакцинации зарубежных литовцев сейчас решается, но он требует подготовки.

В соответствии с действующим сейчас порядком, вакциной от коронавируса могут прививаться только имеющие обязательное страхование здоровья жители Литвы или другие жители страны, в том числе и иностранцы.