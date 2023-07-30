Миллионные инвестиции окупятся с лихвой: предполагают, что уже сейчас на саммите заработали 6 млн. евро

Весть о саммите НАТО в Вильнюсе облетела весь мир. Зарубежные и литовские СМИ писали о саммите больше 100 000 раз. Это историческое мероприятие освещалось и в социальных сетях, в сообщениях упоминался Вильнюс. Представители бизнеса и городские власти повторяют: "Это бесценная реклама, за деньги такое не купишь".
Литву посетили 1000 зарубежных журналистов. Больше всего публикаций о Вильнюсе было в СМИ США, Турции, Германии, Великобритании, Италии, Канады и др. В основном писали о саммите, но журналисты не забывали писать и о самом городе.
"Упоминали, что Вильнюс празднует 700-летие, писали о его истории, о том, что это многонациональный город, о том, что жители Литвы поддерживают Украину", – отмечает глава Go Vilnius Инга Романовскене.
Кроме того, зарубежным журналистам провели экскурсии по технологическим "единорогам" и Науяместису, который конвертируется в технологический городок. Около 12 000 статей появилось в американских СМИ, по 7000 – в Германии и Турции.
По словам собеседницы, каждое упоминание Вильнюса - бесценная реклама.
"На саммит приехало много людей, наши гостиницы были полны, рестораны тоже, надо помнить, что Вильнюс - не Париж или Лондон, он известен меньше, поэтому важно каждое упоминание города.
Люди, которые, возможно, ничего не знали о Вильнюсе, сейчас узнали о нем. Это побудит интерес к самому городу. Кроме того, сейчас, когда идет война, важно говорить о безопасности Вильнюса. Мы показали журналистам, что город безопасен, здесь течет обычная жизнь: люди работают, веселятся, город – открыт и безопасен. Журналисты увидели это своими глазами и будут распространять эту весть", – сказала Delfi глава Go Vilnius.
Глава "Путешествуй по Литвы" Ольга Гончарова согласна с тем, что саммит поможет привлечь больше туристов.
"Первое полугодие 2023 года было успешным. Отчет Европейской комиссии путешествий показал, что оживление туризма в странах Балтии составляет около 82%. Это значит, что мы возвращаемся в 2019 г., который был одним из лучших для туризма.
Согласно подсчетам, Литва выделила на подготовку и проведение саммита 38 млн. евро, только муниципалитет потратил 10 млн. евро.
Гончарова считает, что эти инвестиции окупятся с лихвой.
"(...) потому что литовскому туризму никогда не выделялось столько средств на рекламу", – отметила она.
Предполагается, что во время саммита зарубежные делегации потратили в Литве 6 млн. евро. Такую цифру называла министр экономики и инноваций Аушрине Армонайте.
По словам Гончаровой, окончательные цифры мы увидим в конце лета.
"В краткосрочной перспективе эти инвестиции немного окупились, а в долгосрочной окупятся с лихвой. Мы считаем, что увидим это в течение 2-3 лет", – заметила собеседница.
Несмотря на то, что зарубежные СМИ писали о Литве в основном положительно, были и отрицательные отзывы о ценах в стране. Например, журналистка из Швеции была в шоке от литовских цен.
Гончарова сказала, что в Европе уже нигде не дешево.
"Цены выросли, на этом сказались все события минувших лет: война, инфляция, энергетические вызовы, если взглянуть на общую картину в Европе, нигде недешево путешествовать – везде цены выросли: в той же Германии, Латвии, Эстонии. Мы считаем, что не должны путешественники обходить Литву стороной из-за более высоких цен. Мы идем иным путем, у нас есть качественные услуги.
Например, что касается качества гостиниц – в Лондоне за менее хорошую гостиницу придется заплатить в два раза больше, чем в Литве", – сказала Гончарова.
"Я думаю, что всегда думали, что Литва дешевая страна. В 2017-2018 г. мы говорили, что у нас качественные услуги, но дешевые. Сейчас об этом мы уже не можем говорить, уже недешево, но и не так дорого, как в других странах", – прибавила она.