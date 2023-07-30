Миллионные инвестиции окупятся с лихвой: предполагают, что уже сейчас на саммите заработали 6 млн. евро

Кроме того, зарубежным журналистам провели экскурсии по технологическим "единорогам" и Науяместису, который конвертируется в технологический городок. Около 12 000 статей появилось в американских СМИ, по 7000 – в Германии и Турции.

"Упоминали, что Вильнюс празднует 700-летие, писали о его истории, о том, что это многонациональный город, о том, что жители Литвы поддерживают Украину", – отмечает глава Go Vilnius Инга Романовскене.

Литву посетили 1000 зарубежных журналистов. Больше всего публикаций о Вильнюсе было в СМИ США , Турции, Германии , Великобритании, Италии, Канады и др. В основном писали о саммите, но журналисты не забывали писать и о самом городе.

Весть о саммите НАТО в Вильнюсе облетела весь мир. Зарубежные и литовские СМИ писали о саммите больше 100 000 раз. Это историческое мероприятие освещалось и в социальных сетях, в сообщениях упоминался Вильнюс. Представители бизнеса и городские власти повторяют: "Это бесценная реклама, за деньги такое не купишь".

"На саммит приехало много людей, наши гостиницы были полны, рестораны тоже, надо помнить, что Вильнюс - не Париж или Лондон, он известен меньше, поэтому важно каждое упоминание города.

Люди, которые, возможно, ничего не знали о Вильнюсе, сейчас узнали о нем. Это побудит интерес к самому городу. Кроме того, сейчас, когда идет война, важно говорить о безопасности Вильнюса. Мы показали журналистам, что город безопасен, здесь течет обычная жизнь: люди работают, веселятся, город – открыт и безопасен. Журналисты увидели это своими глазами и будут распространять эту весть", – сказала Delfi глава Go Vilnius.

Глава "Путешествуй по Литвы" Ольга Гончарова согласна с тем, что саммит поможет привлечь больше туристов.

"Первое полугодие 2023 года было успешным. Отчет Европейской комиссии путешествий показал, что оживление туризма в странах Балтии составляет около 82%. Это значит, что мы возвращаемся в 2019 г., который был одним из лучших для туризма.