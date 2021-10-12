Такое решение было принято с учетом того, что Милдажите признала свою вину, ответит за содеянное по закону и готова решать проблему, связанную с алкоголем с помощью профессионалов.

"Нетрезвое вождение недопустимо, мы плохо оцениваем такое недопустимое поведение. Важно, что так его оценивает и сама Эдита Милдажите. Однако вместо того, чтобы не допустить ее к работе, мы сели с ней за стол переговоров, чтобы она могла рассказать, как может себе помочь так, чтобы в то же время своим примером помочь другим. LRT показывает передачи, которые помогают решать разные проблемы о способствуют разным переменам в обществе. Особенно важно, чтобы в этом участвовали и известные люди, которые могут стать примером для других", – сказал заместитель гендиректора LRT Гитис Оганаускас.

"Люди моего поколения выросли в так называемой "культуре алкоголя", в рамках которой и веселье и горе не обходилось без алкоголя. Это ужасное происшествие стало для меня знаковым, показало, что нужны перемены. И если сначала моей реакцией было убеждение, что я со всем справлюсь сама, то сейчас я думаю, что стоит и даже необходимо обратиться за помощью к профессионалам. Я знаю, что в этом нет ничего постыдного, возможно, этим примером воспользуется кто-то другой", – сказала Милдажите.

Напомним, что расследование дела Милдажите завершилось на прошлой неделе, его передали в суд, который и назначит наказание.