aA
Известная журналистка Эдита Милдажите в сентябре попалась на нетрезвом вождении. Ее ждет суд. LRT, где работает журналистка, отрицательно оценило такое поведение Милдажите, но решило продолжить сотрудничество.
Edita Mildažytė, nuotrauka iš knygos „Lyderiai“
Edita Mildažytė, nuotrauka iš knygos „Lyderiai“

Такое решение было принято с учетом того, что Милдажите признала свою вину, ответит за содеянное по закону и готова решать проблему, связанную с алкоголем с помощью профессионалов.

"Нетрезвое вождение недопустимо, мы плохо оцениваем такое недопустимое поведение. Важно, что так его оценивает и сама Эдита Милдажите. Однако вместо того, чтобы не допустить ее к работе, мы сели с ней за стол переговоров, чтобы она могла рассказать, как может себе помочь так, чтобы в то же время своим примером помочь другим. LRT показывает передачи, которые помогают решать разные проблемы о способствуют разным переменам в обществе. Особенно важно, чтобы в этом участвовали и известные люди, которые могут стать примером для других", – сказал заместитель гендиректора LRT Гитис Оганаускас.

Статьи по теме:
Дело Эдиты Милдажите передано в суд  (22)
Милдажите: признаю, что я сама нанесла большой удар по своей жизни  (31)

"Люди моего поколения выросли в так называемой "культуре алкоголя", в рамках которой и веселье и горе не обходилось без алкоголя. Это ужасное происшествие стало для меня знаковым, показало, что нужны перемены. И если сначала моей реакцией было убеждение, что я со всем справлюсь сама, то сейчас я думаю, что стоит и даже необходимо обратиться за помощью к профессионалам. Я знаю, что в этом нет ничего постыдного, возможно, этим примером воспользуется кто-то другой", – сказала Милдажите.

Напомним, что расследование дела Милдажите завершилось на прошлой неделе, его передали в суд, который и назначит наказание.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
Статьи по теме:

Около здания комиссариата Милдажите ждал ее партнер (45)

В воскресенье в Вильнюсе полиция остановила...

TOP новостей

Письмо из "Содры" потрясло женщину: я работаю на двух работах и оказалась на краю бездны

Женщина, которая одна воспитывает малолетнего ребенка,...

Парламент Литвы одобряет выплату в 100 евро привившимся пенсионерам старше 75 лет

Парламент Литвы в первом чтении одобрил проект закона,...

Эксперты оценили, будут ли литовцы работать до 72 лет: это крайняя мера (58)

Недавно Еврокомиссия инициировала дискуссию о...

Бустерной дозой вакцины от коронавируса в Литве в скором времени начнут прививать всех жителей (11)

Бустерной дозой вакцины от коронавируса в Литве в...

Коронавирус в Литвe: 1768 новых случаев и 16 смертей (16)

За минувшие сутки в Литве было выявлено 1768 новых...