В тот же день вечером она выслала письмо своему работодателю – LRT. В письме она принесла извинения всем, кого разочаровала и оскорбила своим поведением и не скрывала, что ей очень стыдно.
"Я понимаю и признаю, что я сама нанесла большой удар по всей своей жизни. Я очень прошу простить меня", – писала она в письме lrt.lt.
Милдажите сказала, что очень переживает из-за того, что создала опасную ситуацию.
Представитель Вильнюсской полиции в понедельник подтвердила Delfi, что о подозрительных маневрах автомобиля Honda в полицию сообщили другие водители, которые следили за ним до приезда полиции. Милдажите ночь провела под арестом, ее освободили только в понедельник.
Около ГКП Вильнюсского округа собрались журналисты, чтобы получить комментарий из уст Милдажите. Сюда же приехал и партнер Милдажите искусствовед, ведущий телепередачи "Истории вещей" Саулюс Пилинкус. Мужчина от комментариев воздержался и прошел внутрь здания. Журналисты прождали у здания пару часов, но не получили комментарий, поскольку Милдажите покинула здание через другой выход.
Наказание по делу Милдажите вынесет суд.
Delfi обратился за комментарием к представителям LRT.
"Мы очень сожалеем в связи с безответственным поведением Эдиты Милдажите. Общественный телеканал требует от своих работников, авторов, сотрудников, продюсеров, ведущих соблюдать высокие стандарты этики, поэтому такое безответственное поведение LRT оценивает негативно. В октябре на портале LRT.lt должна была появиться передача Милдажите, однако после случившегося LRT оценит ситуацию и примет решение относительно будущего передачи", – сказала представитель LRT Мигле Савицкайте.
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