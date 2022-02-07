"Решение вступило в силу 3 февраля", – сказал представитель Вильнюсского участкового суда Ауримас Жукаускас.

Адвокат Милдажите Альгимантас Клюнка сказал, что клиентка оценила возможность дальнейшего судебного разбирательства.

"Она с достоинством приняла наказание и выполняет его", – сказал адвокат.

Эдита Милдажите освобождена от уголовной ответственности за пьяное вождение и передана на поруки – за нее отвечает ее друг Саулюс Пилинкус. Такое решение суд вынес 13 января. Она передана на поруки на год, залог платить не придется.

Милдажите лишена прав на 1,5 года. Кроме того, она должна заплатить в бюджет 17 480 евро - стоимость автомобиля, которым она управляла.

Судья Аушра Дамбраускене отметила, что за последний год Милдажите 7 раз была наказана за превышение скорости. Кроме того, она управляла автомобилем - в ее организме было 2,36 промилле (тяжкая степень опьянения - больше 2,51 промилле).

"Этот постыдный поступок, который нанес мне большой ущерб как профессионалу и человеку. Я со всем согласна", – сказала Милдажите. Она сказала, что в тот день выпила бутылку вина, никуда ехать не планировала, но потом села за руль о проехала около 30 км. По номеру 112 поступило 6 звонков - водители сообщали о нетрезвой женщине за рулем.

Милдажите сказала, что она управляет автомобилем с 1987 г., за это время она не совершила ни одного ДТП и ни разу не садилась за руль нетрезвой. По ее словам, с Пилинкусом она проводит больше всего времени, он может оказать на нее положительное влияние. Нетрезвая 55-летняя Милдажите за рулем Honda Jazz попалась в сентябре 2021 г. на Неменчинском шоссе. В ее организме было 2,36 промилле, за это грозила уголовная ответственность.