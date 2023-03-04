Миколаса все еще ищут: поиски переносят на берег реки

Поздним вечером в пятницу в группе Facebook, специально созданной для поиска Миколаса, организаторы поделились новостью о проделанной работе и ожидаемом продолжении поисков на выходных. Рассказали, что люди до сих пор активно пытаются помочь семье.

“С прошлых выходных основные поиски продолжаются в реке. Усилиями волонтеров и сотрудников служб река была обследована с моторных лодок с использованием специальных оборудование.

На данный момент уровень воды в реке местами опустился до 0,4 м, поэтому на выходных внимание будет приковано к пешим поискам по берегам. Несмотря на то, что прогноз погоды не очень благоприятный, если у вас есть возможность, вы готовы (напоминаем, хорошая обувь, теплая одежда, бинокли, трекинговые палки пригодятся на участках, удаленных от центра города), приглашаем вас зарегистрироваться и искать в одном из созданных поисковых сегментов”, — поделился организатор поиска.

Делясь информацией, организатор отметил, почему поиски ведутся в реке или на ее берегах и прилегающих районах.

“Если вы хотите внести свой вклад, но не хотите регистрироваться, точно не знаете, сможете ли вы участвовать, и думаете самостоятельно обыскать окрестности — очень хорошо. Регистрация предназначена только для того, чтобы с вашей помощью мы могли эффективно осуществлять поиск в течение как можно более длительного периода и в течение максимально возможного времени.

Мы понимаем, что в последнее время наши сообщения о поиске были похожи. Тем не менее, мы ищем, где наиболее актуально искать. Как только появится информация о том, что поиск актуален где-то еще, будем искать там. Напоминаем, что поиск ведется не только в реке, на берегу, но и в близлежащих районах. Спасибо тем, кто ищет, присылает свои замечания, тем, кому небезразлично, тем, кто спрашивает”, — сказано в сообщении в Facebook.

Пожарные сообщили, что с помощью лодки и гидролокатора исследована река Нерис и оба ее берега от моста Шило до моста короля Миндаугаса. 15-летнего подростка не нашли.

Таинственное исчезновение

Delfi напоминает, что подросток ушел из дома 4 февраля около 12.00, последний раз друзья видели его в 16.00 возле кинотеатра Вингис. 16.30 он связался с другом по видеосвязи.

Видеокамеры зафиксировали, что в 16.10. он вышел из 4-го троллейбуса на остановке Кражю и направился в сторону Нерис.

Волонтеры нашли куртку и рюкзак Миколоса, а позже также его телефон, банковскую карту и наушники возле Жирмунайского моста.