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Мигрантов из Руднинкай перевели в помещение бывшей колонии в Кибартай. Мигранты, с которыми общался Delfi, утверждают, что и здесь они живут в нечеловеческих условиях. Мигранты не понимают, почему их так долго держат взаперти. Однако глава центра сказал, что большинство условиями жизни довольно.
Gyvenimas Kybartų užsieniečių registracijos centre
Gyvenimas Kybartų užsieniečių registracijos centre

"Я не знаю, кто тут жалуется, - сказал глава Кибартайского центра регистрации беженцев Гинтарас Климавичюс. – Они приехали из очень тяжелых условий. Сейчас и тепло, и весело, и комнаты, и постель меняют каждую неделю, их кормят 3 раза в день. Выходят на улицу, там могут играть в баскетбол, футбол, таскать штанги".

"В Руднинкай было лучше - там вода была чище, была горячая вода, еды было больше, а порядок не был таким жестким. А здесь будят в 8 ч., если не встанешь, останешься без завтрака", – сказал один мигрант.

Мигранты жаловались, что их на улицу выпускают нечасто.

"В моей комнате живут 18 человек. Одной ванной пользуются 150 человек", – жаловался мигрант.

Другой мигрант жаловался на отсутствие занавесок в душе.

Климавичюс сказал, что эти проблемы ему известны, их решают. Мигранты сейчас могут принимать душ раз в неделю. Планируют, что в будущем ванные будут на каждом этаже.

Он сказал, что социальные работники постоянно придумывают разные занятия для мигрантов.

Мигранты жаловались на нехватку и однообразие еды. Сказали, что у них нет возможности ходить в магазин, а автолавка не приезжает.

Один мигрант сказал, что охрана в Кибартай дружелюбная и приятная, но ее не удалось уговорить принести за деньги сигареты и другие вещи.

Климавичюс сказал, что автолавка уже приезжает, только пока не все мигранты не могут пользоваться ее услугами.

Мигранты также жаловались на то, что их заявки на убежище не рассматривают с должной тщательностью. Один собеседник представился езидом (народ, в основном проживающий на севере Ирака). Представители ислама считают их еретиками. В 2014 г. Исламское государство осуществило геноцид езидов, еще полмиллиона должны были покинуть свои дома.

"Здесь около 100 езидов. Вы прекрасно знаете, что с нами сделали мусульмане в 2014 году. И никого за этот геноцид не наказали, – сказал собеседник. – Мы от них бежали, а сейчас живем среди 500 курдов и арабов. Пока ничего не случилось, но мы меньшинство и на родине, и в Кибартай, мы боимся возможной этнической чистки".

Правда, он сказал, что здесь их не трогают. "Они боятся, что не получат убежище", – объяснил он относительное спокойствие.

Мужчина был возмущен тем, что их призывают вернуться на родину, не выслушав перед этим.

"Заявления некоторых друзей были отклонены. Я очень боюсь, что меня вышлют. – сказал он. – Постоянно приходит какой-то человек и говорит, что мы должны вернуться на родину, иначе нам грозит тюрьма и депортация, после чего путь в ЕС для нас будет закрыт".

"Мы видим, что ваша страна не хочет мигрантов. Но зачем тогда нас держат взаперти? Отпустите нас, и мы пойдем туда, где есть права человека. Что мне сделать, чтобы получить убежище? Умереть?" – вопрошал он.

Климавичюс сказал, что никто депортациями не угрожает, просто людей информируют о том, в какой ситуации они находятся.

"У нас висят объявления, людям все время напоминают о возможности добровольно вернуться домой. Мы обязаны их об этом информировать. Но о депортациях не говорим. Тех, чьи дела уже рассмотрены, уведомляем письменно, даем документы на подписание", – сказал он.

Он сказал, что есть желающие вернуться, на прошлой неделе таких было 11.

Сейчас в Кибартай 677 мигрантов (в два раза больше, чем здесь было заключенных).

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