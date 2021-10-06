"Я не знаю, кто тут жалуется, - сказал глава Кибартайского центра регистрации беженцев Гинтарас Климавичюс. – Они приехали из очень тяжелых условий. Сейчас и тепло, и весело, и комнаты, и постель меняют каждую неделю, их кормят 3 раза в день. Выходят на улицу, там могут играть в баскетбол, футбол, таскать штанги".

"В Руднинкай было лучше - там вода была чище, была горячая вода, еды было больше, а порядок не был таким жестким. А здесь будят в 8 ч., если не встанешь, останешься без завтрака", – сказал один мигрант.

Мигранты жаловались, что их на улицу выпускают нечасто.

"В моей комнате живут 18 человек. Одной ванной пользуются 150 человек", – жаловался мигрант.

Другой мигрант жаловался на отсутствие занавесок в душе.

Климавичюс сказал, что эти проблемы ему известны, их решают. Мигранты сейчас могут принимать душ раз в неделю. Планируют, что в будущем ванные будут на каждом этаже.

Он сказал, что социальные работники постоянно придумывают разные занятия для мигрантов.

Мигранты жаловались на нехватку и однообразие еды. Сказали, что у них нет возможности ходить в магазин, а автолавка не приезжает.

Один мигрант сказал, что охрана в Кибартай дружелюбная и приятная, но ее не удалось уговорить принести за деньги сигареты и другие вещи.

Климавичюс сказал, что автолавка уже приезжает, только пока не все мигранты не могут пользоваться ее услугами.

Мигранты также жаловались на то, что их заявки на убежище не рассматривают с должной тщательностью. Один собеседник представился езидом (народ, в основном проживающий на севере Ирака). Представители ислама считают их еретиками. В 2014 г. Исламское государство осуществило геноцид езидов, еще полмиллиона должны были покинуть свои дома.

"Здесь около 100 езидов. Вы прекрасно знаете, что с нами сделали мусульмане в 2014 году. И никого за этот геноцид не наказали, – сказал собеседник. – Мы от них бежали, а сейчас живем среди 500 курдов и арабов. Пока ничего не случилось, но мы меньшинство и на родине, и в Кибартай, мы боимся возможной этнической чистки".

Правда, он сказал, что здесь их не трогают. "Они боятся, что не получат убежище", – объяснил он относительное спокойствие.

Мужчина был возмущен тем, что их призывают вернуться на родину, не выслушав перед этим.

"Заявления некоторых друзей были отклонены. Я очень боюсь, что меня вышлют. – сказал он. – Постоянно приходит какой-то человек и говорит, что мы должны вернуться на родину, иначе нам грозит тюрьма и депортация, после чего путь в ЕС для нас будет закрыт".

"Мы видим, что ваша страна не хочет мигрантов. Но зачем тогда нас держат взаперти? Отпустите нас, и мы пойдем туда, где есть права человека. Что мне сделать, чтобы получить убежище? Умереть?" – вопрошал он.

Климавичюс сказал, что никто депортациями не угрожает, просто людей информируют о том, в какой ситуации они находятся.

"У нас висят объявления, людям все время напоминают о возможности добровольно вернуться домой. Мы обязаны их об этом информировать. Но о депортациях не говорим. Тех, чьи дела уже рассмотрены, уведомляем письменно, даем документы на подписание", – сказал он.

Он сказал, что есть желающие вернуться, на прошлой неделе таких было 11.

Сейчас в Кибартай 677 мигрантов (в два раза больше, чем здесь было заключенных).