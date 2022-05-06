Мигранты рассказали о насилии в Медининкском лагере, подозреваемый - психолог

9 апреля ему предъявили обвинения по 151 ст. УК ЛР – принуждение к сексу.

Delfi сообщает имя и фамилию подозреваемого с учетом резонанса этого преступления и права общества на получение такой информации, чтобы могли обратиться другие пострадавшие.

Кроме того, Томас Кялпша в 2019 г по списку Движения либералов участвовал в муниципальных выборах в столице (он был членом партии в течение 10 лет и ушел из нее сразу после того, как были предъявлены обвинения). По закону, этот человек считается публичным лицом.

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Отмечаем, что пока виновность не доказана судом, человек считается подозреваемым.

За совершенные действия Кялпше грозит лишение свободы на срок до 3 лет.

Подозревается, что мужчина сексуально использовал мигрантов в центрах регистрации беженцев.

Официально пострадавшим пока признан оди мигрант из Медининкского центра, однако сейчас проверяют данные о возможном использовании еще двоих нелегальных мигрантов в Медининкай.

Delfi выяснил, что на самом деле пострадавших может быть еще больше. Один из них Али из Ирака, который находится в центре беженцев. 22-летний молодой человек является представителем ЛГБТ. Психолог центра использовал его как минимум с ноября прошлого года.

Заместитель главы СОГГ Римантас Петраускас в четверг подтвердил Delfi, что 4 мая, получив информацию от журналиста Delfi, они связались с полицией и прокурорами, а 5 мая следователи уже работали в Центре регистрации беженцев в Пабраде. Али подтеврдил, что с ним связалась полиция. Сейчас он дает показания.

Delfi связался и с подозреваемым Кялпшой, однако он положил трудбку, узнав вопрос. Больше он на звонки не отвечал.

Али сейчас живет в Пабраде. Он сказал Delfi, что о насилии информировал представителей неправительственных организаций, работающих в центре, но помощи пока не получил.

"О том, что со мной делал психолог, я информировал работников Красного креста и представотеля организации "Медики без границ". Красный крест порекомендовал мне адвоката Лауринаса Бекшу, но тот мне сказал, что придется заплатить 1600 евро. У меня таких денег нет. Представитель "Врачей без границ" обещала позаботиться об адвокате, но тот оказался в отпуске, когда он со мной свяжется - неизвестно", – сказал Delfi пострадавший. Адвокат Блювас подтеврдил Delfi, что он отдыхает и не знает, возьмется ли за защиту жертвы.

В социальных сетях можно найти фотографии Кялпши со спикером парламента Литвы Викторией Чмилите-Нильсен, либералом Эдитой Рудялене, мэром Вильнюса Ремигиюсом Шимашюсом и др. политиками.

Кялпша работал в детских садах, гимназиях, педагогической психологической службе.

Delfi обратился в Вильнюсский муниципалитет с просьбой прислать список учреждений, в которых Кялпша работал или работает сейчас. Муниципалитет ответил: "T.Кялпша не работал и не работает в администрации Вильнюсского муниципалитета. Муниципалитет располагает только данныеми о руководителях учреждений, Кялпша не был руководителем (работников принимают и увольняют руководители этих учреждений). По данным отдела по защите данных, такую личную информацию можно предоставлять только при наличии юридических оснований".

Delfi напоминает, что портал 15min.lt сообщал, что суд на полгода отстранил Кялпшу с занимаемой должности в одном из публичных учреждений.

У Кялпши было разрешение на занятие частной практокой. Его фа,милия до сих пор есть в списке рекомендуемых специалистов Молодежной линии психологической помощи и списке Союза психологов. В СМИ есть немало статей, в которых Кялпша комментирует и оценивает поведение детей и подростков, делится советами. Кялпша до сих пор есть в списке (обновлен 19 апреля) психологов Государственной службы гарантированной юридической помощи.

Адвокат Блювас, представляющий интересы пострадавшего мигранта, ранее был адвокатом Элигиюса Масюлиса в деле о политической коррупции.

Али рассказал, что его перевели из Руднинкай в Медининкай 23 сентября 2021 года. В то время Кялпша работал в Красном кресте. Там его как представителя ЛГБТ поместили в отдельный сектор. Сначала Кялпша приезжал в Медининкай как член мобильной группы. С ноября в лагере появился стационарный рабочий кабинет психолога – установлен отдельный контейнер. Чтобы получить услуги психолога, мигранты должны были писать заявления СОГГ и получать разрешения на визит к психологу. В кабинете не было никаких видеокамер.

Али сказал, что нуждался в услугах психолога, поскольку атмосфера в лагере была мрачной. "В секторе каждый день происходили беспорядки, сотрудники применяли физическую силу, мы - члены ЛГБТ - чувствовали себя особенно уязвимыми, поэтому в услугах психолога нуждались почти все", – объяснил он.

"Он все время пытался до меня дотронуться, словно невзначай – приобнимал за плечи, пытался поцеловать. Я единственный в секторе говорил по-английски, я учился в Багдадском университета. Сначала Томас приглашал меня в качестве переводчика, когда он консультировал других мигрантов. Поэтому я часто ходит в этот кабинет.

Однажды он написал мне эл. почту и сказал, что напишет мне с нее и хочет так со мной общаться. Он сказал, что у него есть влиятельные покровители, что он может мне помочь "организовать" вид на жительство и получить политическое убежище. Он говорил убедительно. В обмен он хотел, чтобы я стал его сексуальным партнером. Он сказал, что влюбился в меня, что он снимет квартиру, когда меня выпустят из центра, мы будем жить вдвоем. Я ему верил и согласился", – рассказал Али, заметив, что сначала насилия не было, только психологическое давление.

"Он говорил, что от его отчетов будет зависеть исход рассмотрения моего дела, назначение убежища. Угрожал указать, что я не гей, тогда меня переведут к африканцам, а им сообщат о моей ориентации. Он грозил, что плохо будет всему сектору, если я не соглашусь. Я боялся, что он может это сделать. Я был зависим от него. Кроме того, никто из членов неправительственных организаций ничефо не предпринял после моих рассказов", – заметил Али.

Сексуальные отношения между Кялпшей и Али начались с ноября прошлого года. Все это время Кялпша работал в Красном кресте.

"Он сообщал мне, когда я должен просить консультацию. Когда я приходил, закрывал двери и опускал жалюзи. Думаю, все знали, что там происходит, иначе зачем психологу закрывать жалюзи? Мы оставались наедине. Я думаю, я такой был не один. Сейчас выясняется, что были и другие", – сказал Али. Он сказал, что психолог требовал секса - орального и анального. Кроме того, сообщал, когда стереть переписку и интимные фотографии, чтобы их не нашли пограничники.

Кялпша приезжал к Али и в Пабраде, когда его туда перевели.

Али уверяет, что занимался сексом с психологом и в своем спальном вагончике, когда другие мигранты спали и притворялись, что спят.

Петраускас подтвердил, что в кабинете психолога видеокамер не было. В полицию обратились сотрудники СОГГ, когда получили фото со сценой орального секса и опознали участников акта (фото прислали из одной из неправительственных организаций, Красного креста).

"Психолог в тот же день написал заявление об увольнении. Полиция его увезла и задержала, ему предъявили обвинения. Мы перевели пострадавших в другое помещение, потом перевезли в другой центр. Больно слышать обвинения в адрес пограничников, ведь они выполняют свою работу и являются заложниками представителей неправительственных организаций и журналистов", – сказал он.