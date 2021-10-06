Мигранты нашли лазейку: сняли жилье и избежали содержания под стражей

С.З. из Ирака и пятеро его друзей нелегально пришли в Литву из Беларуси 8 июня. Их взяли под стражу и на три месяца поместили в Центр регистрации беженцев.
С.З. находясь в этом центре смог найти и снять квартиру в Вильнюсе, подписать документы об аренде и подал в Вильнюсский окружной суд заявку с просьбой разрешить ему жоть в этой квартире до рассмотрения его заявки Департаментом миграции.
Несмотря на то, что С.З. прибыл в Литву нелегально и без документов, а также Центр регистрации беженцев просил не выпускать его, суд разрешил это сделать, решив, что личность мигранта установлена, он сотрудничает с государственными органами, нет данных о том, что он может представлять угрозу государственной безопасности и общественному порядку.
Такой возможностью воспользовались еще несколько мигрантов, а некоторые из них даже покинули Литву. Министерство внутренних дел и Служба охраны госграницы Литвы отмечают, что это единичные случаи.
В этом году через границу с Беларусью в Литву незаконно пришли 4200 нелегальных мигрантов, большинство из них - граждане Ирака.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Хочешь получать зарплату - прививайся: жители Литвы устали от ограничений и согласны с таким предложением (9)
Минздрав Литвы зарегистрировал предложение ввести...
Обязательная вакцинация некоторых работников в Литве: новый порядок может вступить в силу с 1 ноября (22)
Правительство Литвы обсуждает обязательную...
В Вильнюсе в четверг начинается отопительный сезон (46)
Этот отопительный сезон в Литве потребует от жителей...
В Литве снова фиксируется скачок заболевших коронавирусом – где ситуация хорошая, а где критическая (9)
В среду утром Департамент статистики Литвы сообщил о...
Коронавирус в Литве: 2556 новых случаев и 14 смертей (30)
За минувшие сутки в Литве было выявлено 2556 новых...