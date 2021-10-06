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Несколько нелегальных мигрантов, прибывших в Литву в этом году, арендовали квартиры и таким образом избежали содержания под стражей в течение всего срока рассмотрения заявки.
Мигранты нашли лазейку: сняли жилье и избежали содержания под стражей
© DELFI / Domantas Pipas

С.З. из Ирака и пятеро его друзей нелегально пришли в Литву из Беларуси 8 июня. Их взяли под стражу и на три месяца поместили в Центр регистрации беженцев.

С.З. находясь в этом центре смог найти и снять квартиру в Вильнюсе, подписать документы об аренде и подал в Вильнюсский окружной суд заявку с просьбой разрешить ему жоть в этой квартире до рассмотрения его заявки Департаментом миграции.

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Несмотря на то, что С.З. прибыл в Литву нелегально и без документов, а также Центр регистрации беженцев просил не выпускать его, суд разрешил это сделать, решив, что личность мигранта установлена, он сотрудничает с государственными органами, нет данных о том, что он может представлять угрозу государственной безопасности и общественному порядку.

Такой возможностью воспользовались еще несколько мигрантов, а некоторые из них даже покинули Литву. Министерство внутренних дел и Служба охраны госграницы Литвы отмечают, что это единичные случаи.

В этом году через границу с Беларусью в Литву незаконно пришли 4200 нелегальных мигрантов, большинство из них - граждане Ирака.

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