Миграционный кризис: Польша передаст Литве гуманитарную помощь

Как сообщило посольство Польши, помощь Агентства стратегических резервов этой страны, стоимость которой достигает почти 162 тыс. евро, состоит из палаток, кроватей, одеял и электрогенераторов. Вскоре в Литву поступит и дополнительная помощь Минобороны Польши.
Эта помощь – срочный ответ Польши на просьбу Литвы предоставить помощь в рамках механизма гражданской безопасности Евросоюза по причине выросшего потока нелегальных мигрантов на границе с Беларусью.
Польша в рамках программы Frontex также направляет в Литву патрульный автомобиль и 30 должностных лиц. По данным посольства этой страны, это помощь Польши в качестве союзника, в связи с тем, что наши страны и весь ЕС столкнулись с наплывом мигрантов.
"Польша и Литва связаны не только очень хорошими отношениями, но и сходными вызовами, преодолеть которые было бы невозможно без соседской помощи и солидарности", – говорится в сообщении посольства.
В связи с наплывом нелегальных мигрантов на границе с Беларусью Литва объявила экстремальную ситуацию. В этом году число таких мигрантов достигло 2228.
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