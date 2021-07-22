Миграционный кризис: Польша передаст Литве гуманитарную помощь

Как сообщило посольство Польши, помощь Агентства стратегических резервов этой страны, стоимость которой достигает почти 162 тыс. евро, состоит из палаток, кроватей, одеял и электрогенераторов. Вскоре в Литву поступит и дополнительная помощь Минобороны Польши.

Эта помощь – срочный ответ Польши на просьбу Литвы предоставить помощь в рамках механизма гражданской безопасности Евросоюза по причине выросшего потока нелегальных мигрантов на границе с Беларусью.

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Польша в рамках программы Frontex также направляет в Литву патрульный автомобиль и 30 должностных лиц. По данным посольства этой страны, это помощь Польши в качестве союзника, в связи с тем, что наши страны и весь ЕС столкнулись с наплывом мигрантов.

"Польша и Литва связаны не только очень хорошими отношениями, но и сходными вызовами, преодолеть которые было бы невозможно без соседской помощи и солидарности", – говорится в сообщении посольства.

В связи с наплывом нелегальных мигрантов на границе с Беларусью Литва объявила экстремальную ситуацию. В этом году число таких мигрантов достигло 2228.